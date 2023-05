Totti-Bocchi presto vicini di casa di Ilary: cercano casa all’Eur

Francesco Totti e Ilary Blasi continuano ad animare il gossip. Le borse e le scarpe scomparse, i Rolex spariti, gli accordi per la separazione, il braccio di ferro per la struttura sportiva della Longarina con la sorella dell’ex moglie Silvia, ma gli argomenti tra i due ex sembrano non mancare mai e ora nasce un’altra questione…

La coppia Totti Bocchi sembra pronta a trasferirsi all’Eur

La coppia Totti-Bocchi sembra intenzionata a lasciare la nuova casa a Roma Nord, in zona Villa Clara, per cercare qualcosa che consenta all’ex capitano giallorosso di stare più vicino ai suoi figli. Insomma er Pupone sembra sia pronto a tornare all’Eur. Dopo aver ‘perso’ negli accordi con l’ex moglie la disponibilità della villa di famiglia situata proprio a Roma Sud, Francesco Totti e Noemi Bocchi sembra siano intenzionati a cercare una nuova casa e stavolta in zona Torrino, molto più vicini a Ilary.

Noemi e Ilary potrebbero diventare vicine di casa

La domanda che in molti si stanno facendo in queste ore: la Bocchi è la Blasi diventeranno vicine di casa? Chissà… Sembra proprio si stia per scrivere un altro capitolo della saga Totti-Blasi che, almeno per il momento, non accenna a finire. L’attenzione dei media e dei fan dell’ex coppia, continua a essere alto su tutto ciò che riguarda gli ex coniugi, tanto che entrambi hanno registrato un’impennata di consensi social e di follower che seguono passo passo tutto ciò che riguarda l’ormai famosissima coppia.

Intanto Totti si prepara allo scontro per la Longarina

Tutto questo mentre Totti si prepara a un altro scontro, quello con Silvia Blasi per il centro sportivo della Longarina, a Ostia, che la sorella di Ilary dovrebbe lasciare il 30 giugno prossimo, come stabilito da provvedimento giudiziale. Insomma, sembra proprio che la curiosità intorno a Totti e Blasi continuerà ad essere alimentata ancora a lungo…