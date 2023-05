Ultimo e Geolier insieme per il singolo estivo? Le novità

Come tutte le stagioni estive, anche quest’anno, per quanto il meteo continui a riservare sorprese tra sole e acquazzoni, anche quest’anno non mancheranno i cosiddetti ‘tormentoni’ che ci faranno compagnia sulle spiagge, nei locali e in giro per le città. Canzoni che caratterizzeranno questa estate 2023.

Sono diversi gli artisti che proporranno una canzone per questa estate 2023

Sono diversi gli artisti al lavoro per rispondere alle richieste del pubblico e tra i tanti: Mengoni ed Elodie confezionano un feat, anche Fedez tirarerà fuori il suo asso nella manica, come fa ormai da anni in occasione della stagione più calda; Annalisa è arrivata in anticipo con il suo ‘Mon amour’ che sta riscuotendo già successi tra grandi e piccini; Paola e Chiara sono pronte con ‘Mare caos’. E insieme agli artisti elencati ce ne saranno tanti altri…

In arrivo anche il singolo di Ultimo e Geolier

Ma tra i pezzi estivi è in arrivo anche il nuovo singolo targato Ultimo e Geolier. Dopo essersi classificato al quarto posto al Festival di Sanremo, il cantante romano si lancia anche lui in questa avventura dei tormentoni dell’estate e lo fa con un pezzo condiviso con il rapper napoletano Geolier. Se Ultimo è ormai noto come cantautore anche grazie alla vittoria ottenuta nell’edizione 2018 del Festival di Sanremo, nelle nuove proposte, il rapper di Secondigliano è uscito fuori con prepotenza negli ultimi anni, riuscendo a ottenere collaborazioni con artisti del calibro di Sfera Ebbasta, ed è pronto ad esibirsi nel Rel Bull 64 Bars Live a Scampia affianco a Fibra, Maracash, Ernia, Madame e Guè. La sua passione per il rap è nata quando era ancora bambino. A soli 5 anni ha pubblicato l’album Get Rich or Die Tryin, a 12 scrive la sua prima canzone. Alla fine decide di lasciare scuola e lavoro per concentrarsi sulla musica. La sua scelta si rivelerà un successo che lo ha portato anche a vincere anche il disco di platino.