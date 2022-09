Un nuovo profilo Instagram per Fabrizio Corona, il figlio Carlos: “Lui tornerà sempre”

Fabrizio Corona intervenuto sulla separazione Blasi-Totti era stato bannato, ora però torna con un nuovo profilo. Intanto a difendere l’ex re dei paparazzi è il figlio Carlos Maria Corona che dalla sua pagina Instagram gli dà il suo sostegno.

Le dichiarazioni del figlio Carlos

«Papà tu sei sempre stato vero, senza filtri, ed è questo il problema – scrive il ragazzo –. Non mi preoccupo perché sei stato sempre libero, anche in galera e non ti possono fermare mai, ti devono uccidere come dici tu».

Carlos dimostra di condividere la posizione assunta dal padre e aggiunge segnalando una nuova pagina Instagram aperta dal padre: @fabriziocoronavero e per concludere aggiunge: «Ora sono ca**i vostri!!! Potete rinchiuderlo in galera per anni, potete cancellargli 1000 profili, ma lui tornerà sempre… e sempre più vero».