Weekend a Roma, cosa fare con i bambini sabato 26 e domenica 27 novembre 2022: tutti gli eventi

Manca un mese esatto a Natale e i colori, le luci, gli addobbi e anche gli odori oltre alle tantissime iniziative che prendono vita nelle varie cittadine iniziano a dare davvero il senso delle festività natalizie. Roma è ricca di eventi già a partire da questo fine settimana di fine novembre. Tanti gli appuntamenti nella Capitale ai quali è possibile prendere parte in questo fine settimana.

Castello di Lunghezza

Tra gli appuntamenti più attesi dei bambini, l’apertura del Castello di Lunghezza che proprio in questo weekend aprirà le porte ai tanti visitatori. Babbo Natale sarà pronto ad accogliere i bimbi che andranno a fargli visita, ma ci sarà anche il fantastico parco con folletti ed elfi guideranno i piccoli ospiti in un viaggio nel parco incantato.

Festival dei giochi di strada

Domenica 27 novembre sarà dedicato al “Festival dei giochi di strada” a villa Ada. Tutti coloro che vorranno cimentarsi in una serie di giochi all’aria aperta potranno partecipare gratuitamente all’iniziativa. Un ritorno importante per la città che ne ha dovuto fare a meno per alcuni anni. Occasione per condividere momenti di gioia attraverso la partecipazione a giochi.

Incanto di luci

L’orto Botanico di Roma allestisce lo spettacolo di “Incanto di luci”. Una morta di arte sensoriale che andrà avanti fino all’8 di gennaio 2023. Uno show suggestivo per piccoli e adulti che si svolge contemporaneamente ad altre 18 città straniere.

Natale a Cinecittà World

Cinecittà World si trasforma per l’occasione in un parco divertimenti natalizio, con le immancabili luminarie, ma anche uno spettacolo di Natale a tema natalizio, tra i quali “Natale a Cinecittà World”. Ma ci sarà anche la casa di Babbo Natale e mercatini di Natale.

Luminarie ad Ariccia

Luminarie artistiche ad Ariccia. Nel bosco del Parco Chigi sabato pomeriggio è previsto lo spettacolo “Nel mondo delle bolle di sapone”. Domenica, invece, andrà in scena La fantastica storia di Pinocchio e la storia di Cappuccetto Rosso con lo spettacolo dei burattini.