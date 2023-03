Anzio, controlli a tappeto delle forze dell’ordine: operazione straordinaria interforze sul litorale (FOTO)

Operazione straordinaria di controllo del territorio interforze ieri sera sul litorale di Anzio. Gli accertamenti hanno visto impiegati numerosi equipaggi della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Anzio e sono stati finalizzati al contrasto dei reati predatori nonché alle verifiche alle attività commerciali.

Controlli straordinari ad Anzio interforze, il bilancio

Le verifiche e gli accertamenti sono andati avanti per diverse ore. Si tratta di un dispositivo di controllo a 360° predisposto in vista della prossima stagione estiva. Elevato il numero di persone controllate. Circa 26 le sanzioni comminate per violazioni al codice della strada e cinque i veicoli sottoposti a sequestro per, tra gli altri, mancanza assicurazione, guida in stato di ebrezza e revisione scaduta. I controlli hanno riguardato anche i locali commerciali: in tal senso sono state elevate tre multe amministrative.

Verifiche e accertamenti delle forze dell’ordine anche ad Ostia

Sempre sul litorale romano nei giorni scorsi sono andati in scena altri controlli. Ad esempio i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno effettuato un servizio di controllo ad “alto impatto” sul territorio, con particolare attenzione nelle aree delle stazioni ferroviarie. Il risultato dell’attività – a cui hanno partecipato anche i reparti specializzati dell’Arma come il NAS, NIL, il Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, e della Stazione Carabinieri Forestale di Ostia – è di 250 persone identificate di cui 6 arrestate e 2 denunciate a piede libero per vari reati, 62 veicoli controllati e 8 attività commerciali controllate. Qualche giorno prima ulteriori verifiche avevano interessato altre stazione metro della Capitale: 208 le persone controllate e 44 i veicoli attenzionati in quella circostanza; sanzionate inoltre 5 attività commerciali per un importo complessivo di 1.132 euro.

