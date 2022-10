Anzio, strappa i vestiti e violenta le donne in strada: arrestato insospettabile grazie alla foto su Facebook

Prima le puntava sui social, poi le trovava nella vita reale e le violentava. Senza tenere conto del fatto che, proprio grazie a Facebook, dove le aveva abbordate, prima o poi sarebbe stato riconosciuto. E così l’uomo, un 21enne incensurato di Aprilia, è stato arrestato. La storia, riportata da Canale 10, vede violenze sessuali su almeno 2 donne, ma le vittime potrebbero anche essere di più.

Aspetto innocuo, G.M., fidanzato, operaio insospettabile, sceglieva le sue vittime nella zona compresa tra Anzio e Lavinio. Le avvicinava con modi gentili per conquistare la loro fiducia, poi, quando meno se lo aspettavano, si buttava addosso a loro, denudandole e iniziando a palparle ovunque, cercando di violentarle.

Gli episodi di violenza

Il primo episodio risale al marzo scorso, quando una 30enne di Anzio, che si stava recando al lavoro, è stata avvicinata dall’uomo. Appena qualche giorno prima il 21enne aveva inviato dei messaggi dal tono molto aggressivo alla ragazza, alla quale la giovane non aveva risposto. G.M., per nulla scoraggiato, l’ha cercata e trovata. Ha iniziato a parlarle gentilmente. La ragazza tutto ha pensato, tranne quello che stava per accadere di lì a poco.

Il 21enne all’improvviso ha cominciato a toccarla selvaggiamente ovunque, sbattendola contro un muro. Ha continuando a palparla e nel frattempo l’ha denudata. La ragazza, sotto choc, ha iniziato a urlare disperata, chiedendo aiuto. E’ stato grazie alle sue grida che il giovane è scappato e non ha proseguito con la violenza.

La seconda violenza

Il secondo episodio è invece più recente e riguarda una donna di 56 anni. La signora è stata avvicinata mentre stava prendendo il sole nel giardino, a Lavinio. Anche in questo caso l’operaio di Aprilia ha avvicinato la donna con delle chiacchiere innocue, atte a conquistare la sua fiducia. Poi, all’improvviso, è letteralmente saltato addosso alla 56enne, strappandole il costume da dosso. Anche in questo caso ha iniziato con i palpeggiamenti ovunque, mentre la donna ha cominciato a strillare spaventata. E proprio le urla della donna, anche stavolta, hanno fatto fuggire il violentatore.

Le denunce

Entrambe le vittime hanno raccontato gli episodi ai carabinieri della Compagnia di Anzio, che hanno avviato un’accurata indagine. I militari, grazie al racconto delle donne e alle verifiche effettuate sui social, hanno mostrato loro delle foto. Proprio attraverso la foto pubblicata dal 21enne su Facebook è stato possibile, da parte delle due vittime, riconoscere l’operaio apriliano senza ombra di dubbio.

E’ così scattato l’arresto per il giovane, che adesso si trova nel carcere di Velletri. L’uomo domani, lunedì 31 ottobre, sarà sottoposto all’interrogatorio di garanzia, per decidere se confermare l’arresto o rimetterlo in libertà.