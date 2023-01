Spari fuori al bar: commerciante di Anzio vittima di un agguato

Un rivenditore di automobili di Anzio, ma originario della provincia di Latina, il 32enne A.A., ieri è stato vittima di un agguato. Si trovava all’ex American Bar quando gli hanno sparato contro. Dai primi rilievi sembra proprio che non ci fosse l’intenzione di colpirlo visto che i proiettili sono andati a finire tutti a terra. Che si sia trattato solo di un avvertimento?

Due anni fa il 32enne fu vittima di un altro agguato

I Carabinieri stanno indagando sulla vicenda, tenendo conto che il 32enne già due anni fa era stato vittima di un agguato nel quale era stato inseguito in macchina, gli avevano sparato contro nell’inseguimento, l’auto del 32enne era poi stata speronata e infine era stato malmenato. Fatti per i quali all’epoca erano stati fermati due fratelli che avevano addotto come movente: la gelosia per una ragazza. I due sono stati condannati in primo grado con abbreviato a cinque anni e quattro mesi.

Le indagini dei Carabinieri

Quello di ieri mattina è stata un ulteriore agguato, per quanto non sembra ci fosse l’intenzione di colpire il 32enne, forse era solo un avvertimento. Non sembra, inoltre, secondo gli inquirenti, ci sia un collegamento con quanto accaduto due anni fa. I Carabinieri stanno svolgendo indagini per risalire agli autori. Già ieri la vittima, il 32enne, è stato portato in caserma per essere ascoltato. Per ricostruire nel dettaglio insieme agli inquirenti quanto è successo e fornire qualche indizio utile alle indagini.

L’attività investigativa, al momento, è diretta in tutte le direzioni. Non si può escludere alcuna pista. Gli uomini dell’Arma stanno verificando anche se l’accaduto possa essere riconducibile all’autosalone che A.A. ha ad Anzio. Restano tante le ipotesi che stanno valutando gli investigatori, ma non c’è ancora nessuna pista precisa da seguire.