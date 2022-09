Temporali e rischio allagamenti ad Anzio: scatta l’allerta meteo

Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, ha attivato il Centro Operativo Comunale a partire dalla serata di oggi, giovedì 15 settembre 2022 e per le successive 18/24 ore.

Il sindaco assicura tutti i servizi di soccorso

L‘allerta meteo preoccupa il primo cittadino che ha così assicurato sul territorio del Comune di Anzio, la direzione ed il coordinamento di tutti i servizi di soccorso finalizzati a fronteggiare lo stato di emergenza per il rischio idrogeologico.

Le raccomandazioni ai cittadini

De Angelis pur avendo attivato tutti gli strumenti utili a far fronte all’eventuale stato di emergenza non manca di rivolgersi ai suoi cittadini per esortarli a “fare attenzione nell’impegnare i piani interrati e seminterrati nelle zone di forte allagamento, evitare di transitare nelle strade con maggior pendenza ed a rischio allagamento, non sostare sotto alberi di alto fusto, tenersi lontani dalle banchine adiacenti al mare per il pericolo mareggiate”.