Ardea: “Dammi i soldi”, “Non ci penso proprio”. Direttrice delle Poste ‘sventa’ la rapina a mano armata (FOTO)

Attimi di paura ieri mattina, giovedì 1 dicembre, alle poste di Tor San Lorenzo dove è andato in scena un tentativo di rapina. I malviventi, due, hanno fatto irruzione nei locali di Largo San Lorenzo mentre un complice attendeva all’esterno. Ma grazie ai nervi saldi mantenuti della Direttrice il colpo è saltato. Ecco perché.

Il tentato colpo

Il tutto è successo intanto intorno alle 10.30. Secondo le testimonianze i due banditi, di cui uno armato, hanno intimato ai dipendenti di consegnare il denaro ma la Direttrice, mantenendo un invidiabile sangue freddo, si è “opposta” sostenendo che il denaro ormai era ‘irrecuperabile’ in quanto le casse erano state tutte bloccate dopo aver azionato i sistemi d’allarme. A quel punto, dopo qualche istante (interminabile) d’esitazione, la coppia di malviventi ha preferito rinunciare al suo piano fuggendo via dalla Posta insieme al terzo complice che intanto – come “palo” – li attendeva all’esterno.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno iniziato ad indagare sull’accaduto. Al vaglio ogni elemento utile che possa far risalire all’identità dei tre malviventi i quali hanno fatto perdere le proprie tracce subito dopo l’accaduto (non si sa se a piedi o a bordo di un’auto). Nessuno nella circostanza è rimasto comunque ferito. Gli accertamenti pertanto proseguono.

