Ardea, terribile incidente sulla Laurentina: si sente male al volante e si schianta contro altre due auto

Tremendo incidente oggi, 23 marzo, ad Ardea, su via Laurentina. A scontrarsi tra auto, una Volkswagen, una Toyota e un’Opel. E’ successo questa mattina poco dopo le 11:00. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il conducente della Toyota abbia avuto un malore mentre stava guidando ed abbia così provocato l’incidente.

L’uomo stava percorrendo via Laurentina in direzione Tor San Lorenzo, proveniente da Roma – Rio Verde. Arrivato all’altezza della rotonda del museo Manzù, probabilmente a causa di un malore del conducente, l’auto ha preso velocità e ha tamponato la Volkswagen, trascinandola per circa 20 metri e facendola ruotare su se stessa. Mentre la Volkswagen si fermava trasversalmente in mezzo alla strada, la Toyota andava ad invadere la corsia opposta.

Coinvolta una vettura nella direzione opposta

Nel frattempo stava sopraggiungendo un’altra auto, un’Opel. Questa veniva urtata dalla Toyota e mandata fuori strada. La Toyota, invece, dopo aver attraversato l’area verde, finiva la sua corsa dal lato opposto, nella cunetta, in bilico. Solo per pochissimo non è finita nel fosso che limita la strada, in direzione Nuova Florida.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il conducente della Toyota, portandolo in ospedale per le cure del caso. Intervenuti anche con tempestività gli agenti della polizia locale di Ardea che si sono occupati dei rilievi e della circolazione stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni.

