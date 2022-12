Strage Fidene: domani i funerali di Elisabetta Silenzi, una delle vittime di Claudio Campiti

Si svolgeranno domani, mercoledì 21 dicembre, i funerali di Elisabetta Silenzi, una delle vittime di Claudio Campiti, l’uomo che ha compiuto la strage di Fidene. Elisabetta, 55 anni, viveva da qualche anno ad Ariccia, dove si era trasferita da Albano. Ed è qui che si terrà la cerimonia funebre, in piazza di Corte, presso la parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo, alle ore 15:00.

Elisabetta Silenzi non ha esitato a sacrificare la sua stessa vita per salvare tutti gli altri. Quel maledetto giorno, durante la riunione di condomino che ha visto Campiti entrare armato e iniziare a sparare all’impazzata, non ci ha pensato due volte. Ha tentato di fermarlo, ma lui si è girato e le ha sparato, uccidendola sul colpo.

La sua vita per fermare la furia omicida di Campiti

A raccontare quanto successo un testimone, Tonino, 62enne ufficiale dei Bersaglieri in pensione. Era presente all’assemblea, ed era seduto in penultima fila: ‘È stato tutto molto veloce, racconta, alla sua destra Campiti aveva il banco con la presidente e le altre donne, mentre dietro di lui c’erano Elisabetta e la vicepresidente. Con uno scatto Elisabetta si è lanciata su quell’omone da dietro, alle spalle, per fermarlo. Una scena che non scorderò mai. Ho visto Campiti voltarsi e ucciderla’. Un gesto eroico che le è costato la vita. Elisabetta lascia due figlie, Martina e Giorgia, di 21 e 23 anni, e il marito di 56 anni, Massimo Laoreti. ‘Nessuna pietà per quel pazzo che ha distrutto quattro famiglie, devono metterlo in carcere e buttare la chiave’, queste le parole del marito, distrutto dal dolore.

Intanto il quartiere non dimentica la strage. E davanti al bar dove Campiti ha ucciso le quattro donne – oltre a Elisabetta ricordiamo Fabiana De Angelis, dottore commercialista di 50 anni, la 71enne Sabina Sperandio, pensionata, e la 50enne Nicoletta Golisano, anche lei commercialista.