Suora 91enne tampona parroco e travolge una terza auto: strada chiusa al traffico per ore

Lunedì mattina, intorno alle 11, nel territorio di Albano Laziale all’ingresso della Tangenziale si è verificato un incidente che ha coinvolto tre auto. Una suora 91enne, dai primi accertamenti delle forze dell’ordine, ha tamponato un’altra auto a bordo della quale si trovava un parroco della chiesa di Padova. Ma ad avere la peggio è stato il conducente della terza vettura coinvolta nel sinistro che è stato trasportato nell’ospedale dei Castelli Romani, seppure non in gravi condizioni.

Cosa è successo

Le auto viaggiavano su via Vascarelle a pochi metri dall’imbocco della tangenziale Appia bis, quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, si è verificato un incidente che ha coinvolto le tre macchine. Tanta la paura per le condizioni di salute dell’anziana religiosa che per fortuna, invece, se l’è cavata con qualche livido e un grande spavento. Sul posto sono arrivati immediatamente gli uomini della Polizia locale che hanno chiuso al traffico la strada per oltre due ore, al fine di svolgere i rilievi del caso utili a stabilire la dinamica dell’incidente, rimuovere i mezzi e affidare i feriti alle forze dell’ordine. Per fortuna, però, sia la suora che il parroco hanno riportato solo lievi conseguenze dall’urto.

Altri due gli incidenti

Ma le attività degli agenti della Polizia locale sono state frenetiche lunedì mattina, visto che contemporaneamente si sono verificati anche altri due incidenti sulla via dei laghi all’altezza di Rocca di Papa. Sempre nella tarda mattinata due donne alla guida di due utilitarie si sono scontrate tra via dei Laghi e via delle Barozze, per fortuna senza conseguenze gravi per entrambe. Un altro sinistro si è verificato sempre sulla via dei Laghi ma tra Rocca di Papa e Nemi, dove un anziano è finito fuori strada e si è cappottato con l’auto per evitare una volpe che gli ha attraversato la strada davanti. Anche in questo caso, per fortuna, senza gravi conseguenze per l’anziano.