Tragico incidente alle porte di Roma, scontro auto-scooter: morto 26enne

Ancora sangue sulle strade. E ancora un drammatico incidente, in cui ha perso la vita un ragazzo di appena 26 anni. La tragedia è avvenuta ieri sera in via Appia Nuova, al km 23, nel territorio di Castel Gandolfo: è qui che, per cause ancora tutte da accertare, un’auto e una moto si sono scontrate. E nell’impatto violentissimo un giovane ha perso la vita.

L’incidente mortale a Castel Gandolfo

L’incidente, sulla cui dinamica sono ancora in corso gli accertamenti, è avvenuto nel territorio di Castel Gandolfo. A scontrarsi un’auto e uno scooter: la macchina viaggiava verso Roma, mentre il centauro era diretto ad Albano Laziale. Un impatto violento e fatale, che non ha lasciato scampo al conducente del mezzo a due ruote: il 26enne di Marino è morto, inutili i tentativi di soccorso e rianimazione da parte del personale sanitario del 118. Ora spetterà ai Carabinieri indagare e ricostruire quegli istanti. Di un martedì sera che si è trasformato in tragedia.

Stamattina il mortale sul GRA

Quello di ieri è solo l’ennesimo, purtroppo, di una lunga scia di incidenti mortali. Questa mattina all’alba sul GRA, all’altezza dell’uscita Prenestina, in carreggiata esterna, un uomo di 55 anni di Aprilia ha perso la vita. Si trovava a bordo del tir, che trasportava bottiglie, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo e ha terminato la sua corsa contro un pilastro di cemento: un impatto violento, che non gli ha lasciato scampo. Ora spetterà agli agenti di Polizia, in questo caso, indagare e ricostruire l’esatta dinamica: il conducente del camion ha avuto un malore? Un colpo di sonno? O è tutto da ricondurre a un guasto del mezzo pesante? Domande alle quali bisognerà dare, il prima possibile, una risposta.