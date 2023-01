Da Roma a Ciampino ubriaco alla guida: provoca due incidenti, poi addormenta al volante

Era alla guida ubriaco e ha causato due incidenti che gli sono costati una denuncia, il ritiro della patente e il sequestro della macchina. ‘Colpevole’ un 27enne di Foggia che si trovava alla guida di una Fiat Punto diretto a Ciampino. L’uomo dapprima ha rotto lo specchietto di un’auto mentre viaggiava sul Grande raccordo anulare, per poi scappare e addormentarsi alla guida finendo contro le auto che si trovavano ferme a un incrocio.

Due incidenti nel giro di pochi minuti

Due incidenti nel giro di pochi muniti quelli dei quali si è reso protagonista il 27enne ieri mattina, 21 gennaio, poco dopo le 9 e 30. L’uomo viaggiava sul Gra quando ha urtato lo specchietto di una macchina, ma non si è fermato per verificare quanto fosse successo, ha premuto con il piede sull’acceleratore e ha continuato la sua marcia in direzione Ciampino. Senza considerare che il conducente della vettura al quale aveva rotto lo specchietto retrovisore, intanto, aveva dato l’allarme alle forze dell’ordine.

Si addormenta alla guida e finisce contro le auto ferme a un incrocio

Incurante il 27enne ha proseguito la sua corsa e tra viale Kennedy e via Morena a Ciampino ha perso completamente il controllo della sua Fiat Punto, perché si è addormentato alla guida, finendo contro le auto che si trovavano ferme all’incrocio. Uno scontro che ha provocato il ferimento di due persone che sono state soccorse e trasportate in ospedale per le cure del caso.

Intanto, però, sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia locale di Ciampino che già lo stavano cercando grazie alla segnalazione del conducente della vettura alla quale aveva rotto lo specchietto sul Gra. Il 27enne è stato sottoposto ad accertamento alcolemico e risultato positivo. Nei suoi confronti gli agenti hanno proceduto a redigere informativa di reato per guida in stato di ebrezza oltre a togliergli patente e macchina.