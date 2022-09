Torna dopo essere stata in ospedale: anziana muore appena entra in casa

Stava rientrando a casa dopo essere stata al Policlinico di Tor Vergata quando ha avvertito un malore ed è morta. È la triste vicenda che ha come protagonista un 90enne di Ciampino che risiede poco distante dalla stazione ferroviaria, nel corso della notte, proprio mentre rientrava dal nosocomio ha avvertito un malore.

Cosa è successo

Sembra che l’anziana si fosse recata nel presidio ospedaliero a causa di un malore e vi era rimasta per l’intera giornata di ieri in osservazione. Ma appena varcato l’ingresso del suo portone nella notte appena trascorsa, precisamente alle 4, si è sentita male ed è deceduta.

La corsa dei soccorritori

I sanitari del 118 sono accorsi tempestivamente ma purtroppo per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Ad accorrere anche i Carabinieri della tenenza di Ciampino. I familiari hanno potuto subito portare la salma della 90enne a casa appurato che si è trattato di una morte dipesa da cause naturali.

La notizia si è diffusa velocemente stamattina a Ciampino ed è stato tanto il dolore da quanti risiedono nella zona dove la donna era molto conosciuta.