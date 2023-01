Goldrake e Mazinga Z: morto il celebre disegnatore dei fumetti giapponesi Gosaku Ota

Grande lutto nel mondo del fumetto: addio al celebre artista Gosaku Ota, il disegnatore di Goldrake e Mazinga Z. Era già in ospedale da un po’ di settimane a causa del Covid, dopo un rapido peggioramento non ce l’ha fatta. Ecco cosa è successo all’artista e perché i suoi fumetti hanno fatto la storia.

La morte dell’artista

L’artista Gasaku Ota aveva 74 anni e da alcune settimane era ricoverato in ospedale in Giappone a causa di complicazioni dopo aver contratto il Covid. Infatti, dopo vari tamponi risultati positivi, le condizioni erano peggiorate e gli era stata diagnosticata una brutta polmonite. Dalle ultime notizie pare che in realtà l’artista sia deceduto il 12 dicembre scorso. La famiglia ha voluto tenere segreta la notizia e i funerali sono stati segreti. L’annuncio è stata diffuso soltanto ieri 2 dicembre dal magazine giapponese Televi-Lun. Il mondo del fumetto, del cinema e dell’arte in generale sono ora in lutto.

Goldrake e Mazinga Z: due personaggi che hanno segnato la storia

Il personaggio di Goldrake nasce più di 40 anni fa, dove approda originariamente sugli schermi televisivi. Il 4 aprile 1978 andò in onda per la prima volta in Italia, su quella che era Rete 2 e oggi è Rai 2. Da quel momento la i cartoni animati non furono più gli stessi, nemmeno lo fu l’immaginario comune. Ufo Robot Goldrake vanta due primati assoluti: è stato il primo cartone giapponese ad andare in onda in Italia ed è stato il primo robot ad apparire nei cartoni animati. Questi due eventi hanno cambiato il modo di vedere il Giappone, l’animazione giapponese e il personaggio ha modificato la cultura di massa, aprendo un’era davvero prospera dei robot su grande schermo.

Mazinga e la nascita della serie a fumetti

Negli anni ’70, uno sceneggiatore giapponese di nome Go Nagai ha scritto le sceneggiature dei fumetti dei due personaggi, tutti disegnati dal celebre artista Gosaku Ota che ci ha appena lasciati. Il personaggio di Mazinga Z nasce direttamente dal fumetto ed esce a volumi dal 1972 al 1974, negli stessi anni esce l’adattamento anime in 92 puntate.