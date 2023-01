Fiumicino, appartamento raso al suolo dalle fiamme

Incendio appartamento a Focene. È stata una notte di paura per i residenti di via Manicai al civico 88, nella frazione del Comune di Fiumicino, che hanno visto sprigionarsi le fiamme da un appartamento. I Vigili del fuoco sono accorsi, non appena è stato dato l’allarme alla sala operativa poco dopo le 20, per spegnere quel fuoco che rischiava di propagarsi anche in altre abitazioni presenti nello stabile.

Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato il peggio

Sono stati gli uomini della 26 A a raggiungere in breve tempo la palazzina dalla quale si era sprigionato l’incendio nella serata di lunedì pomeriggio, con il supporto di un un’autoscala e il carro autoprotettori per le bombole d’ossigeno ausiliarie. Si è trattato di un intervento celere, i soccorritori sono stati tanto veloci da circoscrivere in breve il rogo ed evitare che raggiungesse anche altri appartamenti. A parte i danni all’appartamento dal quale ha avuto origine l’incendio, non si sono registrate conseguenze per le persone residenti nello stabile.

Indagini sulle cause del rogo

Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri e i sanitari del 118, per fortuna però l’intervento del personale medico non è stato necessario visto che non si sono registrati feriti. Alle forze dell’ordine è spettato il non facile compito di stabilire quali siano state le cause del rogo che sembra abbia provocato notevoli danni all’appartamento nel quale si è sprigionato. Gli inquirenti non possono escludere alcuna possibilità al momento, neanche che il fuoco sia stato originato da un corto circuito. Ma le indagini sono ancora in corso da parte dei Vigili del fuoco e degli uomini dell’Arma e solo al termine si potranno avere risposte certe circa le cause dell’incendio.