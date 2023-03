Fiumicino è il miglior aeroporto europeo: premiato per il sesto anno consecutivo

L’aeroporto di Fiumicino, per il sesto anno consecutivo, si aggiudica il premio come miglior scalo aeroportuale sopra i 40 milioni di passeggeri in Europa. Un risultato di grande prestigio conferito dall’Airports Concil International sulla base dei dati dell’Airport service Quality 2022. Ma sono anche altri i premi che lo scalo romano si è aggiudicato: “Aeroporto con il personale più dedicato”, “Aeroporto più gradevole” e “Aeroporto più pulito.

Sono diversi i riconoscimenti assegnati al Leonardo da Vinci

Sembrerebbe che l’unico riconoscimento che non è stato assegnato al Leonardo da Vinci sia quello per la facilità di attraversamento dell’aeroporto da parte dei viaggiatori. Ma a parte questo, bisogna davvero sottolineare che ha fatto incetta di premi che lo vedono al vertice della classifica sin dal 2017 per gli aeroporti europei con più di 40 milioni di passeggeri l’anno. A riempire di soddisfazione è che questa ‘corona’ è stata attribuita allo scalo di Fiumicino proprio dai passeggeri che per mezzo dell’Airport service quality hanno potuto esprimere il loro giudizio prima dell’imbarco con un punteggio da 1 a 5.

Le iniziative dell’aeroporto di Fiumicino per rendere più agevole il viaggio

Ma il Leonardo da Vinci punta in alto e, soprattutto, mira a rendere sempre più agevole il viaggio per i turisti, visto che solo di recente ha attivato al Terminal 1 un metal detector che consente di lasciare nel bagaglio a mano anche bottiglie di liquidi: acqua, vino, olio; oltre che telefonini e tablet. Una comoda novità che dovrebbe essere ampliata a breve, coinvolgendo anche gli altri terminal.

Tra i servizi offerti ai viaggiatori c’è, poi, anche il QPass gratuito, per la prenotazione dell’ingresso ai varchi di sicurezza evitando di fare la fila. Accortezze che, evidentemente, sono finalizzate a rendere il viaggio più confortevole e meno stressante per quanti decidono di partire dallo scalo aeroportuale di Fiumicino. Ed evidentemente gli sforzi messi in campo si vedono e sono apprezzati dai viaggiatori che hanno premiato il Leonardo da Vinci per la sesta volta consecutiva.