Tassisti e NCC irregolari in cerca di clienti all’Aeroporto di Fiumicino: multe per oltre 14mila euro

I Carabinieri della Stazione Aeroporto Fiumicino mantengono alta l’attenzione nei confronti dell’autisti di taxi e NCC abusivi. È stato nel corso dei quotidiani controlli presso lo scalo aeroportuale intercontinentale “Leonardo Da Vinci” che i militari hanno denunciato due persone e ne hanno sanzionate altre sette.

Due viaggiatori hanno cercato di uscire dal duty free senza pagare

I Carabinieri hanno denunciato ­due viaggiatori, un 28enne camerunense e un 35enne moldavo, i quali, in attesa dei rispettivi voli, hanno tentato di superare le casse di un negozio duty free situato nel Terminal 3 – Partenze, senza pagare diversi prodotti, del valor di circa 600 euro. Avevano sperato, probabilmente, di farla franca nascondendo la ‘refurtiva’ all’interno dei loro bagagli a mano, ma entrambi sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che ha subito allertato i Carabinieri che hanno proceduto a redigere informativa di reato.

Sono stati 7 gli autisti irregolari sanzionati e denunciati

Infine, nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dei fenomeni di abusivismo e altri comportamenti illeciti legati al servizio di taxi e NCC, i Carabinieri hanno sanzionato, per un totale di 14.648 euro, 7 cittadini italiani sorpresi nel “Terminal 3 – Arrivi” mentre procacciavano clienti da condurre a Roma. Dagli accertamenti è anche emerso che tre di loro erano sprovvisti di autorizzazione per effettuare la prestazione professionale, pertanto i Carabinieri hanno notificato loro anche l’ordine di allontanamento per 48 ore e li hanno multati di ulteriori 100 euro ciascuno.

I controlli da parte delle forze dell’ordine sul fenomeno è costante

Si tratta di situazioni sulle quale gli uomini dell’Arma tengono sempre gli occhi bene aperti. I furti ai duty free così come i comportamenti illeciti legati al servizio taxi e NCC costringono i Carabinieri a controlli assidui. Nonostante le multe sala che vengono comminate a coloro che esercitano la professione irregolarmente il fenomeno continua a essere estremamente diffuso, soprattutto all’aeroporto di Fiumicino, costringendo le forze dell’ordine a mantenere sempre alta la guardia.