Muore la padrona e il cagnolino segue il feretro in chiesa e poi al cimitero: il post diventa virale

È una storia commovente, di amore incondizionato da parte di un cagnolino per la sua padrona. Un legame inscindibile che non viene reciso neanche dalla morte. Una vicenda della quale si è fatta portavoce l’agenzia funebre Cappello di Sora in provincia di Frosinone che di fronte allo spettacolo che si è prospettato davanti ai familiari e agli amici della defunta non ha resistito: ha immortalato il momento con una foto. La bara poggiata su un supporto davanti all’altare e ai piedi del feretro un cagnolino rannicchiato. Bobby è stato il compagno degli ultimi anni di vita dell’84enne di Sora morta all’improvviso e non si fa capace che la sua amica non ci sarà più.

Bobby ha seguito il rito funebre accucciato vicino alla bara della padrona

Bobby, un meticcio di piccola taglia, ha prima cercato di salire sulla bara, poi, rassegnato s’è accucciato lì ai piedi della bara, quasi consapevole di non poter fare niente altro per stare ancora vicino alla sua padroncina. Una scena che ha provocato un groppo in gola tra i presenti e anche tra quanti hanno visto la foto postata dall’agenzia funebre su Facebook con un commento a corredo: ‘Oggi ho visto con i miei occhi l’amore degli animali per il loro padrone’. Un post immediatamente divenuto virale.

Il comportamento del cagnolino ha commosso i presenti e il popolo dei social

Una scena che non ha mancato di far scendere lacrime sui volti di chi conosceva Bobby e la sua proprietaria. Insieme trascorrevano le giornate, erano inseparabili. Purtroppo la morte dell’anziana ha interrotto bruscamente il loro rapporto, ma Bobby ha voluto esserci. È stato lì sdraiato per l’ultima volta accanto alla sua compagna di vita, nel suo dolore composto. Poi ha seguito il corteo funebre al cimitero. Scene toccanti che hanno dato il senso del legame che si può instaurare tra un umano e il suo amico a quattro zampe, quest’ultimo capace di dimostrare il suo amore incondizionato fino alla fine…