Roma, rubano l’auto con dentro il cane: ‘Vi prego aiutateci. È un pezzo del nostro cuore’

Nel primo pomeriggio di oggi hanno rubato un’auto in via Vittorio Caprioli, nel III Municipio a Roma. Quando i proprietari si sono resi conto dell’accaduto sono rimasti sconvolti e non certo per la macchina, ma perché sul sedile posteriore della vettura c’era ‘un pezzo di cuore’: il loro cane Duccio.

L’appello sui social per chiedere aiuto a chiunque incontri Duccio

Nonostante la poca lucidità del momento, la prima cosa che hanno fatto per riuscire a rintracciare il loro amico a quattro zampe è stata pubblicare un post sui social per chiedere aiuto a chiunque possa vedere il cucciolone. ‘Vi prego aiutateci’, inizia così il messaggio nel quale si legge tutta la disperazione del momento per quanto accaduto.

‘Hanno appena rubato la macchina del mio compagno – scrive ancora l’autrice del post -, parcheggiata in via Vittorio Caprioli, con il nostro amato Duccio dentro’. Un’ appello nel quale viene allegata la foto del cagnolone colore champagne, simil labrador (o forse proprio un labrador ndr) per cercare aiuto da chiunque possa avvistare l’animale. E il popolo di Facebook non è rimasto inerme. Le condivisioni sono state tante e immediate, nella speranza di un ricongiungimento veloce.

La paura e la speranza che il cagnolone venga abbandonato in strada

‘Probabilmente – scrive ancora la proprietaria di Duccio – non se ne saranno accorti. La nostra speranza è che appena accadrà lo abbandoneranno in strada. Se doveste vederlo, vi prego di avvicinarlo, nonostante la taglia e l’impressione che può dare, è un cane buonissimo con le persone. Trattenetelo. È un pezzo di cuore per noi. Vi prego aiutateci”.

Disperazione, ma anche tanto amore per il loro cucciolone che potrebbe essere abbandonato in strada dai ladri dell’auto. E per un cane abituato alle cure domestiche non è facile barcamenarsi nel traffico cittadino, per questo e per tanti altri motivi, i proprietari hanno chiesto aiuto a chiunque possa incontrare sulla propria strada Duccio, perchè lo accolgano e li contattino subito, per far tornare il cagnolone subito a casa.

La storia di Duccio che ha tenuto con il fiato sospeso tanti appassionati di animali e non solo, ha avuto un lieto fine. Come sperato il cucciolone è stato ritrovato velocemente e ha potuto ricongiungersi con i suoi amati padroncini. Una disavventura che, per fortuna, si è conclusa nel migliore dei modi e in brevissimo tempo.