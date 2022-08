Ladispoli, anziana va a raccogliere le more: i ladri le forzano l’auto e le rubano la borsa con la pensione. La sua storia commuove il web

Era appena scesa dall’auto e si era allontanata. Pochi minuti, giusto il tempo necessario a raccogliere una manciata di more. Al ritorno la sorpresa: le avevano forzato la portiera per rubarle la borsa con 490 euro, la pensione e i documenti.

Malore nello scoprire il furto

È successo a Ladispoli in via dell’Infernaccio. Vittima un’anziana che al ritorno in auto ha capito subito cosa le era successo ed è scoppiata in lacrime. Uno choc per una persona di una certa età scoprire di non avere i soldi per affrontare le spese mensili. La vecchina ha avuto un malore, un mancamento. A seguire, però, si è ripresa ed è riuscita a recarsi dai carabinieri per denunciare l’accaduto.

Promossa raccolta fondi per la vittima

La notizia ha fatto velocemente il giro del web. I gruppi social hanno letto con disappunto e grande dispiacere quanto era accaduto all’anziana e ne è nato un cordone di solidarietà. È stato pubblicato un numero Iban sul quale fare piccole donazioni per aiutare la vittima del furto a racimolare la somma necessaria a fare la spesa e pagare bollette.

Purtroppo quello della nonnina di Ladispoli non è un caso isolato. Succede spesso che gli anziani siano presi di mira da malintenzionati. Vasta la campagna promossa dalle forze dell’ordine per tutelare gli anziani anche dalle truffe.

Tanti gli incontri con i vecchietti promossi da Polizia e Carabinieri con la speranza di fornire loro tutti gli elementi per non incorrere in ladri e truffatori. Purtroppo questi ultimi prendono di mira gli esponenti della terza età in quanto più fragili.

