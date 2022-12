Follia a Latina, impugna un coltello contro i vicini, poi si barrica in casa: terrore nelle case popolari

Ha impugnato un coltello e ha creato il panico nel condominio delle case popolari nel quale vive, in via Virgilio a Latina. Non si capisce come mai il 50enne che non sembra sia nuovo a episodi del genere, nel pomeriggio di ieri abbia impugnato l’arma provocando il terrore tra i suoi vicini che stavolta hanno temuto potesse succedere il peggio.

Accorre la Polizia

Tanta la paura tra i condomini che hanno dato l’allarme in Questura per paura che il 50enne potesse usare quel coltello contro uno di loro. Ma ancor prima dell’arrivo della Polizia l’uomo armato si è rinchiuso in casa minacciando di compiere gesti autolesivi. Un intervento difficile per gli uomini della Volante che hanno cercato di fare tutto quanto è stato nelle loro possibilità per evitare che il 50enne si provocasse ferite.

Gli agenti sono riusciti ad entrare nell’appartamento del 50enne che era evidentemente in stato di alterazione. Ma una volta dentro e disarmato l’uomo – il coltello è stato sequestrato dalle forze dell’ordine – l’uomo è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto alle cure del caso, non senza che nei suoi confronti fosse redatta informativa di reato.