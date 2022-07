Anzio e Nettuno ‘criminali’, ma la giustizia non c’è: solo una multa per chi massacrò Tommaso

«I due che hanno quasi ammazzato Tommaso sono conosciuti dalle forze dell’ordine e hanno un casellario strapieno di reati. Eppure nessuno li sbatte in galera. Chi vuole insabbiare cosa, quando è tutto evidente? Chi difende questi delinquenti? È gente che gira con il coltello in tasca, che è normalità nel territorio. È gente che mena tanto per picchiare . Esiste un DASPO urbano. Si deve applicare. Si ferma la gente, si vede il casellario e si dà l’interdizione a stare ad Anzio e Nettuno, nei luoghi della movida. Si devono proteggere i ragazzi perbene, non i delinquenti», si sfoga Maria.

Storie che fanno paura solo a raccontarle. Ma lei, Maria, non ha avuto paura. E la denuncia non l’ha ritirata.

«Ho chiesto numerose volte di essere ascoltata dal Primo Cittadino, tramite i social che so che vengono letti da chi di dovere. Ma sono rimasta sola e inascoltata. Abbandonata. Volevo raccontare delle bande che girano tra Anzio, Nettuno e Aprilia, degli spacci di droga: cocaina, crack e altro. Dei tunisini, degli albanesi e dei Casamonica, lo so da due anni, perché ho ascoltato tutti quelli che mi volevano parlare. Brutti e buoni. A illo tempore sono stata “consigliata” di ritirare la denuncia e di stare calma, di tacere, di abbassare i toni, perché sarebbero tornati quelli più grossi e sarebbe stato facile per loro prendere Tommaso nel territorio, per punirlo definitivamente» .

«Ai due imputati la pena detentiva è stata commutata in 9 mila euro di multa, da pagare a favore dello Stato italiano», prosegue Maria. Al dolore vissuto in questi lunghi mesi adesso si aggiunge quello di non aver avuto giustizia.

A far sapere l’esito del processo di primo grado è la mamma di Tommaso, Maria . E l’esito non è di certo stato quello che tutti si aspettavano.

Per lui, come da referto del San Camillo, dove era stato ricoverato, lesioni gravissime, base orbitale rotta, emorragia interna oculare, vista persa per tre mesi, tagli con suture e denti rotti.

E a volte a rimetterci è chi non c’entra nulla. Come Tommaso , un ventenne che due anni fa è stato brutalmente aggredito a Nettuno da due ragazzi di Anzio. Sarebbe bastato solo un altro calcio per morire.

Le accuse: soldi facili in tasca ai giovani frutto dello spaccio

Ma la donna lancia anche accuse pesanti. Le sue parole non sono dette a cuor leggero, ma frutto di quanto raccolto in due anni di confidenze raccolte in strada, di messaggi ricevuti, di storie vissute da vicino proprio grazie all’esperienza di suo figlio, che l’ha fatta avvicinare a un mondo sconosciuto. In tanti, infatti, le hanno voluto esprimere solidarietà in modi diversi, anche raccontandole quanto succede nelle piaghe della città. E molto altro ha visto con i suoi occhi, che adesso vedono in modo diverso rispetto a prima.

«Molti ragazzi del territorio hanno soldi facili in tasca, perché questi giovani vengono usati per spacciare. Ci si lamenta che non si trova personale per lavorare, diamo colpa al RDC, ma siamo sicuri invece che si alzano più soldi con la vendita della droga, visto che girano dosi da 5 euro per i ragazzini?»

(In)Giustizia

Maria poi torna sulla sentenza che riguarda suo figlio.