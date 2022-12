Agguato a Ostia, uomo ferito con le forbici: choc al mercato di via dell’Appagliatore

È uscito da un negozio con i pantaloni insanguinati, ha percorso quale metro, p0i non ce l’ha fatta è caduto a terra. È successo qualche giorno fa a Ostia, tra via dell’Appagliatore e via delle Ebridi. Non sa bene cosa sia successo, sta di fatto che un 35enne con una visibile ferita a una gamba è crollato davanti agli operatori del mercato. Il Messaggero ha ricostruito l’accaduto evidenziando come i soccorritori avrebbero voluto chiamare il 118, allertare le forze dell’ordine, ma il ferito si è rifiutato ed è andato via un amico.

Il ferito ha rifiutato l’intervento di 118 e forze dell’ordine

Non risulta che l’uomo sia stato portato in ospedale, le forze dell’ordine non sono state chiamate. Eppure la scena è stata raccapricciante: un uomo riverso a terra che sanguinava visibilmente. Ma le poche parole dette dal 35enne hanno indotto anche i presenti a ‘evitare’ di entrare nel merito dell’accaduto. Il ferito ha raccontato di aver avuto un diverbio con il titolare di un negozio che lo avrebbe colpito con un paio di forbici al polpaccio. Un’aggressione dopo la quale il 35enne sarebbe scappato in strada dove poi sarebbe quasi svenuto.

Tanti gli interrogativi che nascono dietro questa vicenda. Che si sia trattato di una questione di droga? Un’ipotesi plausibile, considerando che l’area nella quale sono avvenuti i fatti rientra nel cosiddetto ‘quadrilatero della droga’ dove i clan locali si contendono le piazze dello spaccio. Al momento si tratta di una vicenda avvolta dal mistero. Bisognerà vedere se le forze dell’ordine riusciranno a dare delle risposte a quanto accaduto, visto che il 35enne non ha voluto parlare con gli inquirenti per spiegare e chiedere di avviare le indagini sull’aggressione. Ma la zona non sembra essere nuova a episodi del genere. Solo qualche giorno prima era stato allertato il 112 per una sparatoria in piazza Gasparri. All’arrivo della Polizia non c’era nulla. Un altro mistero…