Maltempo a Ostia, danni per 4,5 milioni di euro agli stabilimenti balneari

Dopo il maltempo di ieri, 22 novembre, con mareggiate, vento oltre gli 80 chilometri orari e pioggia torrenziale, oggi è la giornata dedicata alla conta dei danni. E sono ingenti, soprattutto per gli stabilimenti di Ostia che ha fatto una stima arrivando a calcolare ben 4,5 milioni di danni.

Il bilancio dopo la mareggiata

A rendere nota la situazione delle strutture balneari all’indomani della terribile mareggiata è stato il presidente di Federbalenari Roma, Renato Papagni, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Repubblica. “Abbiamo fatto ieri una riunione e la situazione è molto grave, stimiamo di aver subito 4,5 milioni di danni – dice Papagni – Almeno 40 stabilimenti su 60 sono stati colpiti. La cosa più grave è che le onde molto alte hanno spinto l’acqua a ridosso della strada e tutte le strutture, cabine, bar, ristoranti, sono state invase. Abbiamo già scritto al prefetto per mettere in sicurezza tutti gli stabilimenti. Noi dobbiamo rispettare le ordinanze comunali e lasciare accesso libero alla spiaggia ma in questa situazione è pericolosissimo”.

La situazione degli operatori balneari è aggravata anche dal fenomeno erosivo che si registra lungo la costa ormai da tempo. “L’erosione – chiarisce ulteriormente il presidente di Fderbalneari – ha portato via 50 metri di spiaggia e adesso siamo in una situazione di estrema vulnerabilità. Basta una piccola mareggiata per creare altri problemi. In queste condizioni rischiamo di non aprire la stagione balneare”.

La richiesta di aiuto alla Regione Lazio

La situazione è estremamente allarmante per i rappresentanti della categoria che sono estremamente preoccupati e per questo hanno lanciato un grido di allarme “alla Regione affinchè metta in piedi un piano di emergenza per il ripascimento e al sindaco chiediamo la sospensione di ogni tributo: siamo sfiancati e dovremo spendere soldi per rimettere a posto le strutture. Adesso siamo molto preoccupati perché venerdì è prevista un’altra mareggiata”.