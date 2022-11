Roma-Lido, Google Maps ‘cancella’ la linea ferroviaria da internet

Usare Google Maps è ormai quasi una cosa meccanica quando ci si deve spostare o raggiungere una località sconosciuta. Un fenomeno strano succede se nella ricerca si inserisce “Roma-Lido”. Il risultato? Non c’è. Il motore di ricerca non prevede la ferrovia che collega il litorale al centro città. Un fatto davvero singolare non fosse altro perché la linea esiste e così facendo i residenti si sentono tagliati fuori. “Non ci sono gli orari dei mezzi Cotral, speriamo che sia una cosa temporanea: su altre piattaforme la Roma-Lido o Metromare compare è come se non arrivassero i dati a Google”. A parlare è Andrea Castano del blog Odissea Quotidiana che si occupa di denunciare lo stato nel quale versa il trasporto romano.

I disagi sulla Roma-Lido

Google non sembra avere ‘simpatia’ per la Roma Lido che sembra che ora per problemi legati ai treni, ora per disagi sulla linea, ora per un black out, ora perché Google Maps l’ha ‘cancellata’ vive costantemente tribolazioni. A pagare il prezzo più alto sono sempre coloro i quali sono costretti a servizi della Metromare per raggiungere il centro città per motivi di lavoro. Purtroppo i disagi sono all’ordine del giorno, ieri si sono registrati problemi sulla linea elettrica la cui manutenzione è gestita dall’agenzia regionale Astral. Il risultato è che i pendolari quando escono di casa per dirigersi alla Roma-Lido non sanno cosa gli aspetta. E ieri è stato un continuo di blocchi e ripartenze, ritardi e persino la sospensione per un guasto sulla linea elettrica di Vitinia, dove mercoledì si è rotto un cavo a causa del quale la linea è stata sospesa per 12 ore.

Comitato pronto a protestare

I disagi sono all’ordine del giorno e chi deve utilizzare la linea ferroviaria è stanco di dover far fronte a questa serie di inconvenienti. Il comitato Roma-Lido è pronto a scendere in piazza per protestare. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì sotto la sede Cotral. D’altro canto come conferma in una nota il consigliere capitolino del M5S Paolo Ferrara: “La Roma-Lido ha raggiunto un nuovo livello di disagio: adesso nemmeno Google la considera più come un mezzo di trasporto. Allo stato attuale, se chiedete a Google Maps come andare da Ostia a Piramide con i mezzi pubblici, vi consiglierà caldamente di prendere il bus 070 e poi farvi un pezzo di Metro B. La tratta ferroviaria? Non viene nemmeno suggerita, è troppo inaffidabile. E pensare che la Metromare doveva essere un progetto di punta nel ‘rilancio’ firmato Gualtieri e Zingaretti. Invece persino Google ci ha messo una pietra tombale: io non ricordo di aver mai visto una cosa così nella nostra città”.