100 anni di Ugo Tognazzi: a Torvaianica le celebrazioni dell’artista più amato della commedia italiana

Un mese intero per celebrare il centenario della nascita di Ugo Tognazzi. Succede a Torvaianica, luogo particolarmente legato a quello che è uno degli artisti più amati della commedia italiana. Oggi, 23 marzo, Ugo Tognazzi avrebbe compiuto 100 anni. Nato il 23 marzo del 1923, in questa giornata il Comune di Pomezia annuncia il tributo che verrà fatto al grande attore.

Già da due anni, attraverso manifestazioni aventi un clou di 3 giorni, Tognazzi è stato ricordato in occasione del trentennale della sua morte. Ma adesso i fari si accenderanno per l’intero mese di agosto. Il mese verrà interamente dedicato all’artista, che a Torvaianica ha trascorso per 30 anni le sue estati, in compagnia della famiglia e degli amici di una vita. Uno dei luoghi più amati da Ugo, tanto da acquisirne il nome, “Villaggio Tognazzi” è stato non solo teatro della storia artistica e personale di Tognazzi, ma soprattutto luogo di sport e divertimento per amici e colleghi, protagonisti dell’epoca della Dolce Vita. Agli eventi prenderanno parte i figli dell’attore, Ricky Tognazzi, Gianmarco Tognazzi e Maria Sole Tognazzi.

“Il grande amore che Pomezia e Torvaianica hanno per Ugo Tognazzi e il forte legame di stima e affetto che in questi anni ha avvicinato la famiglia alla Città – dichiara la vice Sindaco Simona Morcellini – ci ha permesso di trasformare l’omaggio al maestro in un appuntamento fisso della nostra Estate: i festival UgoPari30 del 2020 e TrentUgo del 2021 ci hanno traghettato al grande appuntamento di quest’anno, quando festeggeremo i 100 anni dalla nascita di Ugo. Torvaianica lo ricorda come un uomo dalle mille passioni, che proprio sul nostro litorale ha coltivato quei sogni che poi sarebbero stati linfa per le sue originali interpretazioni, conosciute in tutto il mondo”.

Un compleanno unico, che verrà celebrato con un programma ricco di appuntamenti ed eventi diffusi – cinema, mostre, talk show, premi e cibo – con un’anticipazione a giugno che vedrà la presentazione dei libri “Abbuffone” e “UGO” e il gran finale a fine agosto con il torneo “La padella d’oro”, rievocazione in versione padel dello storico torneo di tennis organizzato da Ugo.

Per seguire tutti gli eventi dedicati a Tognazzi durante l’anno: https://www.facebook.com/ AssociazioneCulturaleUgoTognaz zi