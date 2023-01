Brutto incidente a Pomezia, auto “abbatte” un palo: paura in strada

Incidente pochi minuti fa a Pomezia, nel quartiere Campo Jemini. Qui, lungo Via delle Orchidee, la strada principale che attraversa la zona, un’auto è rimasta coinvolta in un brutto sinistro. Nell’impatto, molto violento, in una dinamica tuttora in fase di accertamento, un palo è stato abbattuto ed ha danneggiato la recinzione posta a perimetro di un’abitazione. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della compagnia di Pomezia. Presente anche un mezzo del 118 e un’automedica. Lo schianto ha attirato l’attenzione dei residenti e in molti sono scesi in strada per capire cosa stesse succedendo.

Incidente a Campo Jemini (Pomezia) oggi 25 gennaio 2023

La donna al volante dell’auto è rimasta ferita con i sanitari del 118 che la stanno visitando sul posto. Attesi anche i tecnici Enel per il danno causato a seguito dello sradicamento del palo della corrente elettrica. Da capire adesso anche le eventuali ripercussioni nella zona in vista delle riparazioni necessarie. Tornando all’incidente non è chiaro al momento cosa abbia provocato l’impatto considerando che non risultano coinvolti altri mezzi.

Foto in primo piano di Adriano Morelli

Usura ad Ardea e Pomezia, interessi fino al 400%: il racconto delle vittime delle ‘coppie diaboliche’ di strozzini

Gli incidenti a Pomezia

Qualche giorno fa un altro grave incidente si era verificato sempre a Pomezia. In quella circostanza una donna di 53 anni era finita in condizioni critiche dopo essere stata falciata da un’auto. L’incidente si era verificato nel tardo pomeriggio del 18 gennaio scorso, intorno alle ore 17:50, sulla via del Mare, in direzione Torvaianica, a poca distanza dalla Casa di cura S. Anna. La 53enne era stata poi trasportata d’urgenza in Ospedale. Secondo gli ultimi dati Istat disponibili a Pomezia nel 2021 si sono verificati 153 incidenti complessivi, che hanno causato 7 morti (il territorio pometino è uno dei più pericolosi in questo senso) e poco meno di 200 feriti.

Pomezia, auto-ariete per assaltare il negozio: poco prima il colpo ad Anzio (FOTO)