Lavori in corso e ramo caduto su Via Pratica di Mare: traffico bloccato (FOTO)

Rallentamenti e traffico oggi lunedì 20 febbraio 2023 su Via Pratica di Mare in entrambe le direzioni. A causare i disagi sono alcuni lavori in corso sulla strada ai quali si è aggiunta anche la caduta di un ramo sulla carreggiata avvenuta tra la rotonda che interseca Via Arno e Via di Castel Romano in direzione Torvaianica. In questo momento la circolazione procede a tratti pertanto sia verso Roma che verso Torvaianica. Code in questo momento anche sulla Pontina nel tratto parallelo corrispondente.

Traffico su Via di Pratica di Mare oggi 20 febbraio, la situazione (aggiornamenti)

Il ramo, che rimane tuttora sulla carreggiata in direzione Torvaianica, potrebbe essere caduto verosimilmente nella notte e non avrebbe causato – fortunatamente – danni. Adesso si attende la sua rimozione e il successivo ripristino dello stato dei luoghi. Al momento tuttavia la circolazione risulta ancora fortemente rallentata sia per chi deve prendere la Pontina in direzione Roma, sia per chi deve percorrere la strada in direzione opposta.

Lavori in corso su Pratica di Mare

Il blocco come detto è causato tuttavia principalmente per i lavori in corso sulla strada. I rallentamenti in direzione Roma in tal senso partono nel tratto successivo a Villa Grant mentre per chi rientra da Roma la coda inizia a ridosso dello svincolo della Pontina.

Incidente sulla Flaminia: donna investita e uccisa a Castelnuovo di Porto

_____________________________________________________________________________

Telelaser sulle strade del Lazio questa settimana

Tornano i controlli contro l’alta velocità con le postazioni mobili della Polizia Stradale. Diverse le arterie (non c’è però la SS 148 Pontina) che saranno oggetto delle rilevazioni Telelaser. Per quanto riguarda la Provincia di Roma ad esempio gli autovelox saranno posizionati sulla Roma Civitavecchia e sull’A24. A Viterbo invece controlli saranno eseguiti sulla Statale Aurelia.

23/02/2023 – Strada Statale SS /1 Aurelia VT

25/02/2023 – Autostrada A /12 Roma – Civitavecchia RM

26/02/2023 – Autostrada A /24 RM

Gli incidenti nel Lazio

Negli ultimi giorni sono stati diversi gli incidenti stradali registrati nel Lazio. Tra venerdì e sabato invece un altro grave incidente si era verificato sull’Autostrada A1 nel territorio comunale di Colleferro: quattro i mezzi coinvolti con una donna finita in codice rosso. L’altro ieri sulla strada regionale 83, la panoramica che da Itri porta al Santuario della Madonna della Civita, tre giovani sono morti in un drammatico sinistro: si tratta di Rosanna Addessi, 47 anni, del suo compagno Guido De Filippis, 44 anni, e di Daniele Materazzo, 23 anni. A scontrarsi sono state due moto. A Cisterna invece, in Provincia di Latina, uno schianto tra auto e moto sull’Appia aveva provocato il ferimento di un centauro. Sabato sera invece un grave incidente – ancora uno ciclomotore contro una macchina – si è verificato sulla Tiburtina al termine di un rocambolesco inseguimento con i Carabinieri.