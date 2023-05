Telelaser Lazio, ecco tutte le postazioni mobili contro l’alta velocità: il calendario dal 29 maggio al 4 giugno 2023

Il mese di maggio sta per giungere al capolinea, ma nulla cambia, come sempre, per il classico e fisso appuntamento con il calendario delle postazioni mobili, quelle che vengono ‘piazzate’ per contrastare l’alta velocità sulle strade del Lazio (e non solo), spesso causa di incidenti. Come ogni settimana, e come accade ormai da tempo, la Polizia di Stato ha reso noto il calendario delle postazioni mobili autovelox fino a domenica prossima, 4 giugno 2023. Si tratta, lo ricordiamo, di un efficace modo per contrastare la velocità, per ‘combattere’ i comportamenti irregolari alla guida, che spesso provocano incidenti. Anche, purtroppo, mortali. Ad effettuare i controlli saranno le pattuglie della Polstrada.

Autovelox Lazio, ecco dove ci saranno le postazioni mobili dal 29 maggio al 4 giugno 2023, ci saranno controlli sulla Pontina?

Ancora nessun controllo sulla Pontina, una delle arterie principali del Lazio e spesso, purtroppo, ‘teatro’ di brutti incidenti. Ormai da settimane, infatti, non vengono posizionati gli autovelox mobili. Verifiche, invece, ci saranno sulla Roma Civitavecchia e sull’A24. Ecco il calendario completo con le date:

Sabato 3 giugno 2023: Autostrada A /24 (RM)

Domenica 4 giugno 2023: Autostrada A /12 Roma- Civitavecchia (RM)

Gli ultimi terribili incidenti, una scia di sangue sulle strade del Lazio

Continua, purtroppo, la scia di sangue sulle strade del Lazio. La scorsa settimana Rebecca Biscetti, una ragazza di appena 21 anni, è morta sulla Nomentana Bis, mentre un giovane bengalese di 25 anni è stato travolto e ucciso in via di Casal del Marmo a Roma domenica scorsa. Più recentemente, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, Andrea D’Ascenzi, un 48enne romano e residente ad Anzio, ha perso la vita a bordo del suo scooter, dopo lo scontro, violento, con una Ford Fiesta. L’incidente è avvenuto a Tor San Lorenzo e per lo scooterista non c’è stato nulla da fare. Ieri invece, una donna di origini romene è stata investita e uccisa da un’auto ad Acilia, nel X Municipio, in via Prato Cornelio, a poca distanza dal parco della Madonnetta. Inutili, anche in questo caso, i tentativi di soccorso e rianimazione.