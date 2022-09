Torvaianica, lunedì via alla demolizione dell’ecomostro, ecco l’orario ufficiale. E sulla colonia felina…

Ancora pochi giorni e l’Ecomostro di Piazza Ungheria a Torvaianica sparirà per sempre. Le ‘ruspe’ sono pronte, come annunciato in precedenza, a buttare già ciò che resta dell’Hotel Biagio, la struttura ricettiva mai completata che da anni deturpa l’immagine del litorale. Il Comune di Pomezia, lo ricordiamo, aveva comprato lo scheletro di cemento all’asta (andata deserta diverse volte) nei mesi scorsi annunciandone poi l’abbattimento. E adesso tutto è pronto.

Leggi anche: Torvaianica, c’era una volta la “Piazza di Biagio”: da ristorante dei VIP a Ecomostro, la storia di uno dei luoghi più iconici del litorale

Orario abbattimento Ecomostro a Torvaianica

Detto del giorno, lunedì prossimo 19 settembre 2022, adesso c’è anche l’orario ufficiale. Alle 10.00 infatti inizieranno i lavori che porteranno alla demolizione dell’ecomostro. Saranno presenti, secondo quanto rende noto il Comune in una nota, il Commissario prefettizio Giancarlo Dionisi nonché le autorità civili, militari e religiose.

Ma, aggiungiamo noi, non mancherà all’appuntamento nemmeno la politica locale (con in testa l’ex Sindaco Zuccalà che proprio di questo intervento aveva fatto il cavallo di battaglia della sua Amministrazione) anche perché sul futuro della nuova Piazza Ungheria si dibatterà molto in vista delle prossime Amministrative.

Leggi anche: Torvaianica, via l’Ecomostro: le proposte dei cittadini. E tu come vorresti Piazza Ungheria?

Risolto il problema della colonia felina

Novità anche sul fronte della colonia felina. All’interno dello scheletro di cemento vivevano infatti alcuni gattini che però, come confermato ufficialmente dal Comune da noi interpellato poco fa, saranno trasferiti in sicurezza. Le operazioni, in tal senso, sono già in corso. Tirano così un sospiro di sollievo cittadini e associazioni che in questi mesi – il problema era stato sollevato in esclusiva dal nostro giornale (ed. cartacea, p.19) – si sono battuti affinché gli animali venissero preservati e tutelati in vista dell’avvio dei lavori.