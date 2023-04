Concorsi Roma, Comune pronto ad assumere 1.500 dipendenti: bando, date e requisiti

La Giunta capitolina ha approvato un piano assunzioni che prevede l’arruolamento di 1.500 dipendenti da inserire nell’organico comunale. L’esecutivo, nella riunione di ieri venerdì 14 aprile, non solo ha deliberato in merito alle nuove assunzioni, ma ha anche fissato un preciso regolamento proprio in merito ai concorsi per poter dare il via a quello che prevede l’assunzione di altri 800 agenti della Polizia locale.

Il bando, le selezioni, i test per diventare vigile urbano

Il bando per poter presentare le domande da vigile urbano, rigorosamente entro fine maggio, verrà pubblicato entro fine aprile. La prima sarà una prova preselettiva, e per agevolare i candidati verranno anche pubblicate 3mila domande che consentiranno agli aspiranti caschi bianchi di allenarsi. Non quesiti qualunque, ovviamente, ma relativi al codice della strada, cultura generale, alcuni dei quali rientreranno certamente tra quelli che verranno proposte in sede di esame.

Si tratterà di un primo test, passato il quale, sarà possibile accedere alla prova scritta fissata per luglio presso la Fiera di Roma. In quest’ultimo caso gli aspiranti vigili dovranno rispondere a 40 domande. Solo chi raggiunge i 21 punti, su 30, avrà superato la prova. La successiva prova orale si svolgerà nel Palazzo degli uffici comunali e andranno avanti a oltranza fino ad arrivare al prossimo anno con i nuovi assunti.

Quali sono le altre assunzioni previste dal Comune di Roma

Le assunzioni previste dal Comune di Roma non si limitano agli 800 agenti della Municipale, ma comprendono anche: 350 istruttori amministrativi, 150 funzionari, 400 insegnanti, 214 assistenti sociali, 30 psicologi, 30 funzionari dei servizi educativi, 20 giardinieri, 5 operatori dei servizi e 10 funzionari dell’archivio storico.

Cosa non da poco è anche il programma di crescita professionale dei dipendenti comunali che aspettano da oltre un decennio. Si tratta di più di 2mila lavoratori che saliranno di grado e, quindi, anche di stipendio, grazie al lavoro svolto nel corso degli anni, all’interno degli uffici comunali.