Cosa fare nel weekend a Roma e sul litorale romano: eventi, mostre e musei da visitare sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022

È il primo fine settimana di dicembre, le vacanze di Natale si avvicinano e anche il meteo è all’insegna di un calo termico e di maltempo. Ma in tanto desiderano entrare nell’atmosfera delle feste alle quali ormai manca davvero poco. Vuoi per fare le compere in vista con l’appuntamento con il Natale, vuoi anche solo per andare a fare una passeggiata per la città sono tanti i romani che pianificano cosa fare in questi due giorni di relax. E sono davvero tante le iniziative in programma non solo nel centro della capitale, ma anche sul litorale romano dove ormai il clima è quello festivo.

Appuntamenti in programma a Ostia

Per quanti, in particolare vogliono allontanarsi dal caos della città per sposarsi verso il mare sono diversi gli eventi in programma. A Ostia sono previsti una serie di appuntamenti tra i quali: Central park West, uno spettacolo che andrà in scena venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 17 e 30 al teatro Nino Manfredi in via dei Pallottini. E sempre a Ostia verrà rappresentato nella sala Paolo Poli di via Capitan Consalvo lo spettacolo “Grazia, Graziella e grazie a … Veronica”, sia venerdì sia sabato a partire dalle 21. L’appuntamento per tutti gli appassionati della natura, invece, sabato alle 14 e 30 a Castel Fusano dove sarà possibile fare una escursione sotto la guida di Dario La Montagna attraverso la biodiversità della Pineta. Venerdì alle 17 nella biblioteca Elsa Morante di via Cozza ad Ostia, il Museo digitale diffuso presenterà: “Quando a Ostia c’erano gli elefanti”. In piazza della Stazione Vecchia ad Ostia, è previsto alle 14 e 30 di sabato e alle 11 di domenica “Fermento – territori, suoni, moltitudini”, un viaggio attraverso il territorio locale nel quale si ripercorre la storia della località. Serata tra musica e risate è prevista sabato alle 20 al teatro del Lido in via delle Sirene, quando andrà in scena “Ambedue e gli altri”, con Paolo Oppedisano canto, Flavio Cangialosi tastiere, Livia Cangialosi corno, batteria, cori, Alessio Mazzei chitarre, Marco Pagliaro basso.

Eventi in programma a Fiumicino

Anche Fiumicino ha una serie di eventi da proporre e tra gli altri: la presentazione del volume ‘Il cuore elettrico’ del dottor Luca Santini del reperto di Cardiologia dell’ospedale Grassi di Ostia. Un’opera nella quale l’esperto espone le patologie aritmiche e le soluzioni disponibili. L’appuntamento è per sabato all’Hotel Tiber di via Torre Clementina. E sempre sabato torna a Maccarese, nella Casa della Partecipazione la Notte Bianca della legalità. Un evento programmato per le 17 nel quale interverranno personaggi noti per testimoniare le loro esperienze e contribuire a diffondere la cultura della legalità. Sempre a Maccarese, al Museo del Saxofono in via del Molini si terrà “Jazz revisited 2.0” un appuntamento con grandi successi dei massimi esponenti del jazz.

Cerveteri e Anzio prodotti enogastronomici locali e pista di pattinaggio

Cerveteri sabato a e domenica prossimi ospiterà la XIII edizione della Festa dell’Olio Nuovo in piazza Santa Maria. Un’occasione per soffermarsi sulla produzione dell’olio locale, sulle qualità del prodotto con conferenze predisposte per affrontare tutti gli aspetti del prodotto locale, non dimenticando gli altri prodotti agroalimentari di zona.

Qualora ci fosse maltempo, come previsto, Anzio ha allestito anche quest’anno la pista di pattinaggio al coperto in piazza Garibaldi che verrà inaugurata sabato e che resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20 fino all’8 gennaio prossimo.

Roma apre i musei

Anche a Roma non mancheranno una serie di iniziative di intrattenimento in questo primo fine settimana di dicembre e tra le altre è prevista nel centro congressi dell’Auditorium della Tecnica una degustazione di vini con “Tasting Event – Vinibuoni d’Italia 2023”. Ma Roma sarà soprattutto Musei. Come ogni prima domenica del mese anche questo 4 dicembre è prevista l’apertura gratuita dei musei e dei parchi archeologici. Per poter essere informati su quali sono i siti storici e archeologici che possono essere visitati basta consultare il sito del Ministero della Cultura.