Blitz antidroga nella Capitale: arresti dal centro storico alle periferie

Nelle ultime ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito una serie di blitz antidroga nella Capitale, dal centro storico alle periferie. I continui controlli nella Capitale hanno portato all’arresto di 9 persone nel corso della serata.

Blitz antidroga: controlli al centro

Nella serata di ieri, in via Ostuni, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno fermato per un controllo due cittadini stranieri di 38 e 21 anni senza fissa dimora e una romana di 38 anni, tutti con precedenti. Ad attirare l’attenzione degli agenti erano stati gli atteggiamenti sospetti dei tre. Infatti, dopo il controllo e la perquisizione personale, i tre sono stati trovati in possesso di 16 dosi di cocaina e a 2.785 euro in contanti, ritenuti frutto di attività illecite, oltre a un foglio scritto a mano dove venivano riportate le entrate e le uscite di denaro.

In piazza dei Cinquecento, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un cittadino egiziano, di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato bloccato subito dopo aver ceduto una dose di hashish ad un minorenne, in cambio di 10 euro. Il minore, inoltre, è stato identificato e segnalato come assuntore.

Blitz antidroga: controlli nelle periferie

In via dell’Alabastro, i Carabinieri del Nucleo Operativo Roma Monte Sacro hanno arrestato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio, un romano di 59 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sottoposto al controllo e alla perquisizione personale e trovato in possesso di 21 dosi di cocaina per un totale di 10 grammi, oltre a 210 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

I controlli e gli arresti hanno avuto luogo anche a l’Eur, a piazza Trilussa e a Montespaccato, dove un 58enne romano è stato notato mentre scambiava, con un’altra persona, soldi e droga. Uno dei tanti blitz ha avuto luogo anche a La Storta dove, all’interno dell’abitazione di un 47enne romano, gli agenti hanno trovato alcuni grammi di hashish, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento in dosi.

Al Quarticciolo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno bloccato un 49enne di origini campane mentre passava un involucro di cellophane con all’interno della cocaina a un cliente, identificato e segnalato al Prefetto. La successiva perquisizione ha permesso di sequestrare altri 3 involucri di cocaina e circa 400 euro in contanti, provento dello spaccio.

Tutti gli arresti sono stati convalidati. Al momento ci si trova nella fase delle indagini preliminari, per cui per tutti gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.