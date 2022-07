Insieme per il Quarticciolo: gli agenti e i cittadini insieme per proteggere gli anziani

Nel quartiere Quarticciolo, nella mattinata di ieri, gli agenti hanno effettuato un servizio di controllo straordinario durante il quale hanno riscosso numerose dimostrazioni di vicinanza e affetto non solo da parte degli anziani ma anche dalle tante famiglie a passeggio nel parco.

Insieme per il Quarticciolo: le iniziative

Gli agenti del V Distretto Prenestino e i Commissariati di Porta Maggiore e Torpignattara continuano a svolgere un lavoro straordinario nel quartiere. Il loro lavoro si svolge soprattutto in funzione della sicurezza degli anziani che sono spesso vittime di truffe, inganni e violenze. La collaborazione continua tra i tre uffici ha dato vita ad un’attività di prossimità con i cittadini ma soprattutto con gli anziani.

La Questura di Roma ha infatti organizzato una campagna di sensibilizzazione denominata “Campagna di sicurezza per gli anziani” sul tema delle truffe. Lo scopo di questa iniziativa è quello di proteggere il più possibile gli anziani dalle numerose truffe di cui sono sempre più le vittime principali. Ma, gli agenti non fermano il loro impegno alle vecchie generazioni perché, nello stesso modo, si impegnano a salvaguardare le giovani generazioni. Le iniziative in questione riguardano in maniera più precisa il tema del bullismo e del cyber bullismo e avvengono in una costante attività di incontro con i giovani nelle scuole del V Municipio. Il rapporto con le Istituzioni locali è quotidiano ed aperto sempre ad un confronto sulla ricerca di soluzioni che coinvolgano tutti gli attori della sicurezza.

