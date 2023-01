Lavori sul GRA, chiudono rampe e corsie: ecco dove e a che ora

Il Grande Raccordo Anulare collega tutte le diverse zone di Roma ed è la strada più trafficata del Lazio, per questo necessita di costante manutenzione e lavori alle infrastrutture. Dopo i lavori sulla Metro A, sono stati disposti nuovi fondi per i lavori su alcuni tratti del GRA. Ecco le aree interessate e gli orari di chiusura, con tutte le informazioni utili per i pendolari.

Lavori sul GRA

Dopo gli ultimi sopralluoghi, sono stati disposti d’urgenza alcuni lavori di mantenimento per le infrastrutture del grande anello stradale che circonda la città di Roma. La Capitale si è vista al primo posto in numerose classifiche per numero di morti e di incidenti su strada. Molti di questi avvengono per la pericolosità stradale e a causa di cedimenti strutturali. Alcuni lavori, che verranno effettuati riguardano la sostituzione dei conduttori e degli elettrodotti.

Cantieri aperti per i lavori sul GRA: dove e a che ora

Ci saranno due cantieri principali per questi lavori di manutenzione: il primo riguarda la corsa esterna del GRA dal km 15,700 al 13,500 (altezza Cassia) dalle ore 21 alle 6 del mattino. Il secondo cantiere riguarda la carreggiata esterna nel GRA dal 9 al 14 gennaio, sempre dalle 21 alle 6 del mattino.

Quali sono le rampe e le corsie chiuse

Saranno numerosi i tratti interdetti, ma i lavori avverranno soltanto in orari notturni per permettere la viabilità diurna e non creare disagi ai cittadini. Che sempre più spesso devono fare i conti con incidenti e traffico. Nel dettaglio, dal km 20, 700 al 19,000 ci sarà un restringimento di carreggiata, le corsie di marcia delle complanari tra la Salaria e Castel Giubileo saranno interdette. Ecco quali saranno le rampe completamente chiuse: