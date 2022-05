Meteo weekend, da giovedì torna il maltempo: le previsioni per il fine settimana

Sta arrivando il maltempo. Aspettiamoci piogge persistenti e calo delle temperature massime. Dopo un Primo Maggio incerto, già i giorni scorsi si era anticipato che la fine della settimana si sarebbe potuta concludere così. Ecco che arriva la conferma. Il meteorologo, Lorenzo Tedici, che lavora per il.Meteo ha fatto notare come potrebbero esserci più perturbazioni in poche ore.

Il maltempo in Italia

Purtroppo molto probabilmente non si potrà passare la festa della Mamma in un parco o al mare per via del maltempo. Ma su questo non disperiamoci, abbiamo pensato a tantissime alternative. Tuttavia, il tempo non ci regalerà comunque delle belle giornate. Maggio infatti si sta presentando molto altalenante già dalla prima settimana. La motivazione questa volta è data da un’area instabile che continua ad avanzare tra il Mediterraneo Occidentale e l’Algeria. Inoltre, un piccolo ciclone sta scendendo dal Mare del Nord verso l’Olanda e la Francia.

Il cosiddetto “scontro Olandese-Algerino“, porterà piogge diffuse per 3-4 giorni, a partire da domani pomeriggio. Le zone più coinvolte saranno le regioni centrali, in particolare l’Emilia Romagna. Per la festa della mamma, Domenica 8 Maggio, ci potrebbe essere un leggero miglioramento soprattutto a Nord del fiume Po, la mattina.

Le temperature

Le temperature tra giovedì e sabato rimarranno sotto la media del periodo. Ancora il caldo pre-estivo non ha intenzione di arrivare, bisognerà aspettare un’altra settimana. Mercoled’ 11 Maggio infatti potrebbero arrivare i primi 30°C in pianura.