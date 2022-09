Roma, ladri maldestri al supermercato: legano la cassa con una fune, ma si spezza

Hanno cercato di mettere a segno un colpo in un supermercato e per “lavorare” meglio hanno prima spostato un’auto che era parcheggiata proprio davanti all’esercizio commerciale per parcheggiare la propria vettura, una Lancia Y.

Una volta assicuratisi il posto auto utile a operare in tranquillità i ladri hanno sfondato la vetrina del supermercato con un estintore e hanno legato alla cassa continua una corda per agganciarla poi alla Lancia che avevano lasciato in sosta vicino al negozio.

Il tentativo di portare via la cassa del negozio

L’idea, a quanto pare, era di estirpare la cassa e portarla via. Un progetto macchinoso che è risultato anche studiato male visto come è andata. La corda non ha retto la trazione e s’è spezzata lasciando i malviventi con un pugno di mosche. Ma il trambusto era stato troppo, c’era il pericolo che qualcuno avesse dato l’allarme che arrivassero le forze dell’ordine trovandoli a trafficare con quella cassa. Insomma, i malviventi non hanno voluto rischiare e sono scappati velocemente desistendo dal furto.

Le indagini

Sul posto sono accorsi i Carabinieri della stazione Talenti insieme ai colleghi della VII stazione rilievi per avviare le indagini del caso e risalire ai ladri maldestri. Come di consueto si cercano immagini, magari la presenza di qualche telecamera di videosorveglianza che abbia ripreso i malviventi in azione per poter dare in breve un nome agli autori di quel tentato furto.