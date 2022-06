Roma, vende alcolici ai ragazzi dai 14 ai 17 anni: multa e informativa per la chiusura del locale

Se ne infischiavano della normativa che vieta la vendita di alcolici ai minori e davano tranquillamente bottigliette e lattine a ragazzini ben al di sotto dei 18 anni. Ma i gestori del locale, situato in prossimità dell’Eur, non si sono accorti che il via vai di giovani dai 14 ai 18 anni era osservato dagli agenti della Polizia Locale.

Minorenni riaffidati ai genitori

Per questo i caschi bianchi di Roma hanno effettuato gli opportuni controlli e il titolare è stato multato per un ammontare di circa 1500 euro. Oltre che per la vendita di alcol a minori, sono state riscontrate varie irregolarità amministrative. I giovani sono stati affidati ai genitori e un rapporto informativo è stato inviato dagli agenti al Prefetto, per i successivi provvedimenti di chiusura dell’attività.

Gli altri controlli nei locali

I controlli da parte della Polizia Locale nel corso del ponte del 2 giugno hanno cercato di contrastare i fenomeni legati alla malamovida e le condotte pericolose alla guida. Finora sono state svolte più di 300 le verifiche nei locali ed esercizi commerciali. Oltre 90 illeciti contestati. Stretta sul consumo e vendita irregolare di bevande alcoliche. Più di 60 le sanzioni elevate, sia ai consumatori in strada, che ai venditori.

I controlli in strada

Particolare attenzione è stata data alle verifiche legate al rispetto del codice della strada, con pattuglie dislocate sul territorio capitolino, con maggiore attenzione ai luoghi più frequentati. Più di 200 i veicoli sottoposti ad accertamenti, con mirate verifiche anche sulle minicar. Quasi 300 le multe elevate, a cui si aggiunge il sequestro di un veicolo.