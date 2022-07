Dybala e Conference League, il più bel compleanno della Roma: i festeggiamenti per i 95 anni

AS Roma. Una ventata di entusiasmo che ha letteralmente investito il club giallorosso e il vasto seguito di tifosi. Tre grandi avvenimenti nel giro di poco tempo: la Conference League vinta a maggio contro il Feyenoord, il recente acquisto di Paulo Dybala e una data che per i tifosi romanisti avrà per sempre un sapore speciale. Un compleanno davvero da ricordare per tutta la comunità romanista.

La festa dedicata alla Roma: folla di entusiasmo

Di fatto, il centro di Roma si è tinto di giallorosso, un fiume di tifosi hanno cantato e colorato le vie della Capitale per festeggiare i 95 anni della società di Trigoria.

I tifosi giallorossi si sono, così, dati appuntamento davanti al Pantheon, dove hanno iniziato ad intonare i primi cori della serata. Tra i tanti, non poteva mancare l’ormai celebre canzone dedicata alla finale di Tirana (“La Roma sì, il Feye…no”), seguita da cori osannanti per lo Special One, Josè Mourinho. E, ovviamente, quelli dedicati alla Joya (“Paulo Dybala la la la laaa”).

Dybala e Mourinho riaccendo i sogni dei tifosi

Sono state tante le maglie con il numero 21 e il nome del campione argentino, con gli store giallorossi presi letteralmente d’assalto nelle ultime ore.

Successivamente, il corteo si è poi diretto verso via degli Uffici del Vicario, dove nel lontano 1927, nel palazzo adiacente alla Camera dei Deputati, Italo Foschi firmò il primo ordine del giorno della storia della nuova società della Capitale. Da qui in poi il resto è storia.

Per tutto ciò, ad oggi,, l’entusiasmo della comunità giallorossa è davvero alle stelle, i tifosi non hanno mai smesso di sognare, ed ora lo fanno in grande, con Mourinho in panchina e Dybala in campo, tutto sembra possibile.