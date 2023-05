Ida Platano di Uomini e Donne derubata a Roma: ‘Mi hanno portato via la borsa, sono scioccata’

L’ex dama del trono Over di Uomini e Donne, Ida Platano, è stata vittima di una rapina mentre si trovava in vacanza a Roma con il suo compagno Alessandro Vicinanza. Lo ha comunicato lei stessa con una storia su Instagram nella quale sottolinea subito: “Ci è capitato insieme a Roma, mi hanno rubato la borsa. Sono stata turbata, sono ancora scioccata. Però l’importante è che non è successo niente né a me né ad Ale e che stiamo bene”.

L’allarme dei fan della coppia e i ringraziamenti dell’ex dama

La notizia ha indotto i numerosi fan della coppia a chiedere informazioni su quanto successo e soprattutto quali fossero le condizioni di entrambi. La Platano ha rassicurato: “Sto bene. Stiamo bene”. Grande l’affetto che i sostenitori di Ida e Alessandro, hanno manifestato e l’ex dama del dating show condotto da Maria De Filippi ha voluto ringraziare tutti, ma soprattutto un giovane di nome Filippo che l’avrebbe contattata per dirle di aver trovato i documenti.

La rapina non ha intaccato il rapporto tra Ida e Alessandro che va a gonfie vele

Nonostante la disavventura, una cosa sembra certa, è che tra Ida e Alessandro regni l’amore. I due dopo sei mesi di relazione si sono detti anche pronti ad andare a vivere insieme, ma intanto hanno intenzione di continuare a viaggiare. Dopo Parigi, Miami e Roma hanno intenzione di raggiungere Marrakech e Ibiza, ma il problema da risolvere ora è recuperare tutti i documenti dopo la rapina.

Ida e Alessandro programmano di andare a convivere

Insomma, seppure provata da quanto è successo a Roma, Ida così coinvolta sentimentalmente da Alessandro pensa al futuro e programma anche la convivenza che dovrebbe avvenire, secondo indiscrezioni, a Firenze o a Roma. Ma chissà se dopo quanto accaduto l’ex dama deciderà di scartare Roma come possibile opzione?