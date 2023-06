Incidente Ciro Immobile, il calciatore chiede il risarcimento danni: una somma da capogiro

Solo qualche giorno fa si è diffusa la notizia che Ciro Immobile, coinvolto in un incidente con un tram il 16 aprile scorso mentre si trovava a bordo del suo suv con le sue figlie, ha chiesto un risarcimento danni all’assicurazione. Spetterà a quest’ultima risarcire i danni provocati dal sinistro, visto che le indagini degli agenti della Polizia locale non hanno potuto stabilire a chi spettassero le responsabilità se sul calciatore della Lazio o sul conducente del mezzo pubblico.

Non è escluso l’intervento dell’assicurazione dell’Atac

Ma se il medico legale, come riporta la Repubblica, dovesse riscontrare almeno 9 punti di invalidità, allora potrebbe essere chiamata ad intervenire anche l’assicurazione dell’Atac. La somma che il giocatore della serie A potrebbe avere a titolo di risarcimento potrebbe essere oltre gli 80mila euro, considerando il valore dell’auto, l’infortunio del calciatore e quello delle figlie.

Le indagini sono state chiuse dai vigili urbani

D’altro canto i diretti interessati, i video, i testimoni, non sono stati utili a sciogliere i dubbi circa eventuali responsabilità. Restano solo due elementi da visionare prima di poter procedere: la velocità a cui viaggiava il suv guidato da Immobile e quella alla quale viaggiava il tram, oltre al funzionamento del semaforo che entrambi hanno dichiarato, in diverse occasioni, di aver superato quando era verde.

Nonostante le attività investigative siano chiuse il caso resta aperto

A questo punto non è escluso che anche le altre persone coinvolte nello scontro possano procedere per chiedere un risarcimento danni, d’altro canto non è stato solo il capitano della Lazio e le sue figlie a ferirsi nello scontro su Ponte Matteotti il 16 aprile. Sono stati registrati, infatti, a causa di quell’incidente ben 12 feriti, alcuni dei quali viaggiavano sul mezzo Atac. Insomma, nonostante le indagini siano in qualche modo chiuse, perché arrivate a un punto morto, la vicenda, è tutt’altro che conclusa.