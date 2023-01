Incidente mortale a Fonte Nuova, residenti furiosi: “Che fine hanno fatto dossi e controlli?”

È una giornata tragica per Tor Lupara e dintorni. La morte di cinque ragazzi finiti contro un palo a bordo di una 500 poco dopo le 2 di oggi, non lascia indifferente nessuno. Dalle primissime ore di stamattina si sono scatenati i post sui social per testimoniare che qualcosa di grave era successo. Fino alla fine i residenti hanno sperato per il meglio, poi è arrivata come una tranvata la notizia che 5 ragazzi tra i 17 e i 21 anni sono morti in un incidente stradale.

Il ricordo di un fatto analogo avvenuto 6 anni fa

In molti hanno urlato: “Un’altra volta”. La rabbia è tanta tra gli abitanti della località per i quali “si poteva evitare”. Un dolore fortissimo che riapre una ferita mai chiusa, quella provocata il 22 maggio del 2007 da un incidente analogo nel quale un’auto perse aderenza finendo contro un platano e morirono altri 5 ragazzi.

Con il dolore per un’altra tragedia ritorna la questione sicurezza sul tratto di strada dove, dopo quanto accadde 6 anni fa, fu imposto il limite di velocità a 30 a l’ora. Ma i residenti del Comune di Fonte Nuova avevano chiesto e chiedono ancora, a gran voce, di mettere dei dossi per limitare la velocità su quel maledetto tratto di strada. E domandano anche come mai non ci siano controlli sulle strade…

La rabbia dei cittadini sui social

Non si placa la rabbia dei cittadini per un incidente mortale, l’ennesimo sulle strade capitoline, che ha messo fine ad altre cinque giovani vite lasciando i familiari nella disperazione. La domanda alla quale tutti oggi cercano risposta è: Si poteva evitare questa ennesima tragedia?

Intanto l’amministrazione comunale di Fonte Nuova ha dichiarato il lutto cittadino per il giorno in cui verranno celebrati i funerali dei cinque giovanissimi, mentre il sindaco insieme alla cittadinanza “si stringe con dolore alle famiglie vittime del tragico incidente avvenuto questa notte nel centro della nostra città”.