Incidente mortale a San Cesareo: perde la vita un motociclista | Chi è la vittima

Incidente mortale a San Cesareo (Roma), dramma nella notte. A perdere la vita è stato un motociclista di 47 anni: fatale per lui lo schianto avvenuto sulla Casilina. Inutili purtroppo i soccorsi, chi era la vittima.

Ancora sangue sulle strade del Lazio. Nella serata di ieri, a San Cesareo, provincia di Roma, si è verificato un grave incidente che è costato la vita ad un motociclista di 47 anni. Il centauro, secondo le prime informazioni disponibili, stava viaggiando in direzione di Zagarolo, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo finendo a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 unitamente ai Carabinieri: purtroppo però per il 47enne non c’è stato nulla da fare.

Grave incidente a San Cesareo: chi è la vittima

Lo schianto si è verificato quando erano da poco passate le 21.30 di ieri, lunedì 10 giugno 2024. La moto stava percorrendo la Via Casilina, nel tratto immediatamente successivo alla rotatoria nei pressi del supermercato Eurospin. Poi, per cause da accertare, il centauro ha perso il controllo e si è schiantato.

L’impatto non gli ha lasciato scampo. La vittima, come riporta FrosinoneToday, si chiamava Gianluca Buttinelli: residente a Palestrina stava facendo rientro dopo il lavoro quando si è consumato il dramma. La strada, per consentire i soccorsi e i successivi rilievi del sinistro, è stata chiusa al traffico.

Un altro incidente mortale a Roma e provincia

In queste ore purtroppo la cronaca è tornata a riempirsi di tragiche notizie sul fronte dei sinistri stradali nel Lazio ma soprattutto a Roma e provincia. Ieri, lo ricordiamo, una donna è stata travolta e uccisa sul litorale da un’auto pirata, mentre nella Capitale un’anziana ha perso la vita nei giorni scorsi a seguito di un altro investimento. Infine il sinistro mortale avvenuto ad inizio mese sempre a Roma: vittima, proprio come ieri sera, un altro motociclista.

Chi era Massimo Bottari, il motociclista morto a Vallelunga in un incidente (ilcorrieredellacitta.com)