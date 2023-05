Lavori sull’A24 tra Roma Est e Tivoli: ecco quando iniziano, orari e quanto durano

Ancora lavori di riqualificazione del piano viario tra la barriera di Roma est e Tivoli. È Anas (Gruppo FS Italiane) a dare notizie del proseguimento dei lavori che prevedono interventi sulle pavimentazioni sulle autostrade A24 e A25 che prenderanno il via dal prossimo lunedì 8 maggio. Si tratterà di interventi sulla carreggiata est (direzione L’Aquila) della tratta autostradale dell’A24 compresa tra la Barriera di Roma Est/Lunghezza e lo Svincolo di Tivoli. Un’opera che andrà avanti per le prossime tre settimane.

I lavori verranno svolti nei giorni infrasettimanali per evitare disagi

In condivisione con il centro operativo della Polizia Stradale di Roma, considerati i volumi di traffico tipici della tratta autostradale, che fanno registrare un aumento nel corso dei fine settimana, al fine di limitare i disagi le attività sono programmate in giornate infrasettimanali. Nonostante il tentativo di limitare il più possibile i disagi per gli automobilisti, non si potrà impedire comunque la formazione di rallentamenti e code sulla carreggiata est, tra la Barriera di Roma Est/Lunghezza e l’interconnessione con l’autostrada A1 nelle ore caratterizzate da maggiori volumi di traffico, tipicamente tra le 15:00 e le 20:00.

Le raccomandazioni di Anas agli automobilisti per evitare disagi

Al fine di evitare il più possibile ingorghi e conseguenti disagi per la viabilità, Anas invita gli utenti a ‘evitare gli orari caratterizzati da maggiori volumi di traffico; informarsi prima di mettersi in viaggio ed eventualmente valutare percorsi alternativi’. Tutte le informazioni sulla viabilità saranno fornite, in tempo reale, sui Portali a Messaggio Variabile, su Isoradio e sul sito https://www.stradeanas.it/it/le-strade/la-rete-anas/le-autostrade/a24-e-a25 nell’apposita sezione “Viabilità e webcam”, il CCISS ed il call center 800.814.148.

Anas ha pertanto reso noto che i cantieri verranno allestiti a partire da lunedì prossimo, 8 maggio, e resteranno aperti per le successive tre settimane al fine di portare a compimento gli interventi programmati di pavimentazione delle autostrade PA24 e A25.