Malamovida a Trastevere: si prendono a bottigliate davanti al locale, poi aggrediscono la Polizia. Agente ferito

Serata movimentata quella di ieri a Trastevere dove un uomo di 38 anni, con precedenti, è finito in arresto. Poco prima peraltro il 38enne si era reso protagonista di una lite con un’altra persona fino a quando sul posto non è intervenuta la Polizia. Nella circostanza anche un agente, nel tentativo di riportare la calma, è rimasto ferito. Ma andiamo con ordine.

Lancio di bottiglie in Piazza Trilussa

La segnalazione è scattata poco prima delle 21.00 di ieri, domenica 17 luglio. Le due persone, nel corso di una lite, hanno iniziato a lanciarsi delle bottiglie per poi “prendersela”, per motivi ancora in fase di accertamento (probabilmente perché il titolare o i gestori erano intervenuti per allontanarli), contro un locale del posto. A quel punto sono intervenute le volanti, già impegnate nei servizi in zona per il controllo della movida, dei Commissariati San Lorenzo e San Paolo.

Ferito poliziotto a Trastevere

Nel tentativo di placare gli animi dei due contendenti, entrambi senza fissa dimora, uno degli agenti è rimasto ferito ad una spalla. Nella circostanza l’agente è dovuto ricorrere anche all’uso dello spray al peperoncino.

Arrestato 38enne italiano

A finire in manette è stato l’uomo di 38 anni, con precedenti specifici, che dovrà ora rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Foto di repertorio