Manifestazione Taxi oggi a Roma: scendono in piazza anche i ferroviari, mobilità in tilt

Giornata di manifestazioni e sit-in quella di oggi lunedì 12 dicembre a Roma. In corso in questi minuti (proseguirà fino alle 13) la protesta del Sindacato Cobas in merito ad alcune problematiche relative agli operatori Taxi. In queste ore manifestano inoltre anche i ferrovieri, senza contare che da oggi inizieranno anche alcuni lavori che provocheranno modifiche alla mobilità del trasporto pubblico locale. Ecco dunque tutte le informazioni e come cambierà la mobilità nella Capitale.

La protesta dei Taxi oggi a Roma

Partiamo dai tassisti. Dalle 11.00 alle 14.00, nei pressi della sede del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale, lungo via Capitan Bavastro 94, avrà luogo la manifestazione indetta dal Sindacato Cobas “su alcune problematiche degli operatori taxi“. E’ prevista la partecipazione di circa 200 persone. Da stamani alle 8.00 è scattato pertanto il divieto di sosta in tutta l’area di parcheggio di via Rodrigo De Triana.

Incidente mortale a Roma: TAXI travolge e uccide un pedone, dramma alla Balduina

Sit-in dei ferrovieri

Alla manifestazione sopra citata si aggiunge anche il sit-in dei ferrovieri. In questo caso il sit-in è iniziato alle 9,30 e proseguirà sempre fino alle 13.00. Il luogo di ritrovo è piazzale di Porta Pia, tra via Ancona e corso d’Italia: la manifestazione degli operatori riguarda alcune problematiche dei dipendenti della ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). Il sit-in è indetto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Flp, Cida e Flepar. Dalle 8 sono scattati i divieti di sosta.

I lavori in programma oggi a Roma, bus deviati (o sospesi)

Come detto in apertura da oggi scatteranno anche alcuni lavori a Roma. In particolare ripartiranno le potature su viale Tiziano, dalle 7 alle 17, tra via Eroli e piazzale Cardinal Consalvi. Per questo saranno deviate le linee 2bus e 53-53D: la 2bus, proveniente da piazza Mancini, passerà su via Martino Longhi, lungotevere Thaon di Revel, piazzale Cardinale Consalvi, via Flaminia, piazzale della Marina, via Azuni, via Emanuele Gianturco, normale itineraio. In arrivo da piazzale Flaminio, i bus da piazza Apollodoro proseguiranno su via Guido Reni, via Giovanni Paolo Pannini, via Antonazzo Romano, lungotevere Flaminio, via Martino Longhi, piazza Mancini. Le linee 53 e 53D invece, in arrivo da viale della XVII Olimpiade, transiteranno su via Unione Sovietica, via Pietro de Coubertin, piazza Apollodoro, via Guido Reni, via Giovanni Paolo Pannini, via Antonazzo Romano, lungotevere Flaminio, via Martino Longhi. Saranno temporaneamente sospese le fermate numero 70048, 70051, 70052, 80622, 80623, 80625 e 70047.

Roma, il piano del Campidoglio per la mobilità nelle feste: gratis metro e bus, sconti sui taxi