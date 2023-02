Maurizio Costanzo, chi è Don Walter Insero che ha celebrato i funerali

Le esequie di Maurizio Costanzo, sono state celebrate oggi alle 15 nella Chiesa degli Artisti a Roma e ad officiare il rito religioso è stato don Walter Insero, il 47enne originario di Caiazzo, nominato Cappellano da Papa Francesco la scorsa primavera. Una messa sentita, quella celebrata dal religioso, che ha sottolineato vari aspetti della personalità del noto giornalista morto venerdì 24 febbraio a Roma. Ma chi è don Walter? Conosciamolo meglio.

Chi è don Walter Insero che ha celebrato il funerale di Maurizio Costanzo

Walter Insero è nato il 3 luglio del 1975 a Caserta. Ha conseguito nel 2002 la Licenza in Teologia Dogmatica nell’Università Gregoriana dopo aver terminato la Maitrise in Teologia alla facoltà di Teologia cattolica all’università di Scienze umane a Strasburgo, in Francia. È stato ordinato al sacerdozio da Papa Giovanni Paolo II nel 2003. A seguire è stato vicario parrocchiale nella chiesa di Santa Lucia al Clodio di Roma e poi cappellano della Rai.

Dal 2005 al 2011 ha svolto il suo ministero pastorale nella chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio, ma è stato contemporaneamente anche docente della facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana. Ha diretto due seminari uno sul tema della ‘Fede, religione e teologia in alcuni scritti di Ratzinger”, l’altro su “La riflessione cristologica di Walter Kasper”.

Il ruolo di responsabile dell’ufficio comunicazioni del Vicariato

Diventa poi, responsabile dell’ufficio comunicazioni sociali e portavoce del Vicariato di Roma a partire dal 4 febbraio del 2011. Tra gli incarichi che è stato chiamato ad assolvere soprattutto quello di coordinare la comunicazione della beatificazione di Papa Giovanni Paolo II. Nello stesso anno è stato nominato Rettore della Chiesa degli Artisti, la Basilica di Santa Maria in Montesanto a Piazza del Popolo nella quale oggi, 27 febbraio alle 15 sono stati celebrati i funerali di Maurizio Costanzo. Una cerimonia alla quale sono intervenuti non solo tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo, ma centinaia di persone comuni.