Allerta meteo a Roma e nel Lazio 1 giugno 2023: le previsioni di oggi, ancora temporali

Quest’anno la bella stagione non solo è in netto ritardo, rispetto agli anni passati, ma stenta ad arrivare. E anche per la giornata di oggi il dipartimento di Protezione civile della Regione Lazio ha diramato un bollettino di ‘criticità idrogeologica e idraulica’ per temporali. Un’altra ondata di maltempo era stata annunciata per il fine settimana ormai alle porte. Già da oggi 1 giugno, sono previsti nella Regione Lazio forti temporali.

Precipitazioni previste soprattutto nelle ore pomeridiane

Le precipitazioni sono previste soprattutto nelle opere pomeridiane. Gli esperti sottolineano che si tratterà di una giornata all’insegna dell’instabilità con piogge sparse e localmente anche intense, soprattutto nelle zone interne. Tutto questo mentre le temperature massime si registrano in aumento, i venti sono deboli e il mare è calmo. Ma i temporali andranno via via diminuendo, fino a cessare in serata.

L’allarme per una criticità idrogeologica

La Protezione civile ha evidenziato una possibile criticità idrogeologica di livello ‘giallo’ per tutto il territorio regionale, diramando un’allerta meteo che dovrebbe essere valida dalle 14 alle 21 di oggi, giovedì 1 giugno. L’instabilità meteo di questi giorni sembra derivare dagli improvvisi cambiamenti climatici che possono provocare anche grandinate, raffiche di vento e fulmini. La situazione è tale da indurre, gli addetti ai lavori, a temere che possano registrarsi, a causa degli improvvisi temporali, anche allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua, ma anche grandinate.

Grande l’attenzione per gli improvvisi cambiamenti meteo

L’attenzione per questi cambiamenti improvvisi delle condizioni meteorologiche resta alta, soprattutto nelle zone che nei giorni scorsi sono state interessate da intense precipitazioni. In caso di problemi i centri operativi di protezione comunale saranno a disposizione della cittadinanza per qualsiasi situazione di emergenza. Purtroppo anche nella giornata di domani, 2 giugno, festa della Repubblica, il tempo potrebbe continuare a presentarsi instabile con possibili temporali. Bisognerà, sempre secondo gli esperti, aspettare ancora qualche giorno prima che il tempo si stabilizzi.